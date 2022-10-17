歐盟啟動培訓1.5萬烏克蘭士兵 法國負責兩千

歐盟/烏克蘭

歐盟周一啟動培訓1.5萬名烏克蘭士兵計畫，並批准向烏克蘭追加5億歐元的武器撥款。

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歐盟27國外長10月17日（周一）在盧森堡舉行會議，批准1.5萬名烏克蘭士兵的培訓任務和向烏克蘭追加5億歐元軍備援助。這是30億歐元計畫總投資的一部分。上述兩項決定經27國批准後立即開始運作。法國負責培訓兩千名烏克蘭士兵。

法新社引述歐洲消息人士稱，歐盟的目的是為1.2萬名烏克蘭士兵提供"基本訓練"，並為另外2800名烏克蘭士兵提供"專門訓練"，包括炮兵、工程部隊、雷達等項目。此外，歐洲特派團還將對英美提供的培訓做補充。

該消息說，波蘭是這個培訓任務的中心，因為"波蘭是烏克蘭人出去和返回國家的路"。德國則希望訓練一個烏克蘭旅。

法新社說，在德國和法國等歐盟成員國提供的培訓中，已經有烏克蘭士兵正接受使用歐洲提供的槍支、導彈發射器和防空系統的培訓。

據法國防長勒克努上周六宣布，法國將在訓練"2000名烏克蘭士兵"，包括為戰鬥人員提供"一般性培訓"，滿足"烏克蘭人提出的具體需求"，培訓烏克蘭士兵使用法國"提供的設備"。

巴黎除了已發送的18門凱撒炮之外，確認追加交付6門新的凱撒炮、幾門155毫米榴彈炮、相當於美國海馬斯的法國LRU火箭發射器、應對俄羅斯無人機的響尾蛇（Crotale）地面防空系統。

歐洲支持烏克蘭計畫的總投資為30億歐元。德國、法國、意大利和西班牙是四個最大的貢獻國。

烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kouleba）將通過視頻會議出席歐盟外長會議。德國和西班牙都宣布提供防空系統。

此外，據美國政客雜誌今天透露，今天在盧森堡，波蘭和波羅的海國家的外長開始為新一輪制裁俄羅斯做準備。截至昨天周日，鬆散的建議包括更嚴厲收緊進出口貿易和打擊俄羅斯銀行部門。