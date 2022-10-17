美國防部、歐盟考慮資助星鏈向烏克蘭提供網絡服務

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綜合政治新聞網站Politico等媒體報導，美國國防部及歐盟正在分別考慮資助在烏克蘭運行的星鏈(Starlink)互聯網系統。與此同時，SpaceX公司創始人馬斯克10月17日表示，該公司已經“撤回了”為烏克蘭境內的星鏈網絡服務提供資金的請求。

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據兩位參與審議的美國官員介紹，五角大樓正在考慮從一個長期用於向烏克蘭供應武器和設備的基金中支付星鏈衛星網絡的費用。由SpaceX公司製造的星鏈互聯網終端一直是烏軍的重要通信工具，可在特殊情況下保障烏軍的作戰和通訊能力。

據美國有線電視新聞網（CNN）日前報導， SpaceX的政府銷售主管在9月致五角大樓的信中表示，公司無法再向烏方捐贈終端，也無法一直為終端提供資金。這封信還要求五角大樓支付烏克蘭政府和軍方使用星鏈的服務資金。五角大樓在上周五回應稱，其正在繼續與SpaceX討論未來的發展方向。但美國國防部也表示，正在考慮其他商業衛星通信的替代方案。

報導提及，由於馬斯克近來就俄烏戰爭所表現出的不可預測性，一位參與相關討論的美國官員說，人們對馬斯克的可信度信心不足，這迫使五角大樓尋找一種方法，在可預見的未來保持星鏈互聯網服務或尋求合適的替代方案在烏克蘭運行。

多名美國政府官員和業內人士說，最可能的資金來源是“烏克蘭安全援助倡議計畫”，該計畫被用來為烏克蘭的戰爭努力獲得一系列的武器和服務。由美國國防部領導的“烏克蘭安全援助倡議計畫”旨在通過資助與美國公司簽訂的、將在數月甚至數年內交付的武器和設備合同，為烏軍提供長期支持。

據英國《金融時報》報導，歐盟也正在探討是否應支付馬斯克的公司以繼續其向烏克蘭提供互聯網服務的費用。據歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）介紹，在馬斯克威脅要停止支付他捐贈給烏克蘭的星鏈互聯網終端的運行費用後，他已責成官員制定計畫，以加強烏克蘭的互聯網覆蓋。馬斯克此前表示，SpaceX公司每月要花費高達2千萬美元來運行這些設備。

據悉，烏克蘭擁有超過2萬台星鏈互聯網終端，其中許多由烏軍使用。雖然其中一些是SpaceX公司捐贈的，但許多是由美國政府、西方盟國或通過眾籌支付的。馬斯克本人周一在推特上說：“準確地說，有25300個終端被送往烏克蘭，但是，目前只有10630個終端支付了服務費”。

雖然馬斯克在上周六說他已經改變主意，並將“無限期”地支付星鏈互聯網終端的運行費用，但歐盟官員表示，他們對馬斯克的可靠性感到擔憂。歐盟一些成員國利用周一在盧森堡舉行的歐盟外長會議探討了相關問題，並承諾提供現金來資助這項服務。

歐盟的討論是在基輔報告最近幾周前線的星鏈互聯網服務普遍中斷，以及五角大樓披露與馬斯克就該國的終端運營費用進行談判之際進行的。馬斯克周一堅稱，SpaceX此後“已經撤回了資金請求”。但歐盟正在評估是否與SpaceX談判簽訂正式合同，並設立一個聯合基金來支持該公司捐贈的星鏈終端運營。據悉，歐盟官員還將探索其他衛星選項。

立陶宛外交部長蘭茨貝爾吉斯（Gabrielius Landsbergis）最新在接受Politico採訪時證實了歐盟成員國內部的相關討論。蘭茨貝爾吉斯表示，烏克蘭的互聯網接入不應掌握在一個“超級強人”的手中，他可能“有一天醒來說：‘這不再是我想做的事情，到此為止’。而第二天，烏克蘭人可能會發現自己失去了互聯網（服務）”。

蘭茨貝爾吉斯補充說：“我想，這可能是更好的方式，作為一個合同協議，比方說，一個國家聯盟，可以從馬斯克先生那裡購買服務，即星鏈（互聯網）服務，並提供給烏克蘭人，繼續提供給烏克蘭人”。據蘭茨貝爾吉斯介紹，相關話題在周一得到了歐盟27國外長的討論。他指出：“一些國家也加入了進來”。