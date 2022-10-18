俄羅斯繼續轟炸烏克蘭能源基礎設施

烏克蘭/俄羅斯

在烏克蘭首都基輔，一架無人機撞向一棟大樓後，消防員擡出一具屍體2022年10月17日星期一，

俄羅斯周二（10月18日）對包括首都基輔在內的幾個烏克蘭城市的能源基礎設施進行了新一輪轟炸。俄軍周一使用自殺式無人機對基輔等地進行了一波類似打擊。西方正在向烏克蘭提供防控系統。

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烏克蘭總統澤連斯基在推特上說，隨着冬季的到來，"自10月10日以來，30%的烏克蘭發電廠被摧毀，導致全國各地大規模停電"。他重申，烏克蘭拒絕與俄羅斯總統普京進行談判。

烏克蘭總統府的官員季莫申科在電視上說："現在全國的情況都很危急"。他稱，"全國需要為可能出現的電力、水和供暖故障做好準備"。

基輔稱，截至格林尼治標準時間上午10點，俄羅斯的襲擊南部的米科拉耶夫，至少造成一人死亡，轟炸基輔造成兩人死亡，並影響到全國數十個城鎮和村莊。據報道，首都和其他地區都出現了停電。

據法新社發自莫斯科的消息，俄羅斯軍方證實對烏克蘭的能源基礎設施進行了打擊。俄國防部在其每日報告中說，“俄羅斯武裝部隊繼續用高精度、遠程空中和海上武器打擊烏克蘭的軍事指揮和能源系統”，"所有目標都被擊中"。

周一，俄羅斯對烏克蘭城市的打擊，包括藉助無人機，造成至少9人死亡，包括基輔的5人，並導致三個地區的電力中斷。

而在一周前的10月10日，俄羅斯對烏克蘭發動了數月未見的大規模爆炸襲擊，那次轟炸也是針對能源基礎設施，造成至少19人死亡，105人受傷。

據法新社說，基輔的西方盟友承諾向烏克蘭提供更多的防空系統，其中的一些已經交付。