曼徹斯特圍毆事件:英國外交大臣召見中國代辦

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在一名支持香港民主的抗議者在中國駐曼徹斯特領事館內被毆打後，英國外交大臣詹姆斯-克萊弗利（James Cleverly）召見了中國駐英國代辦，向他指出，在英國，和平抗議的權利必須得到保護。

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據英國《金融城早報》說，大曼徹斯特警方表示，一名抗議者周日被中國領事館的工作人員拖進領事館並遭到毆打，這在英國政府內部引發了對言論自由的嚴重關切。

唐寧街10號發言人今天說，外交大臣克萊弗利已召見了中國駐英國代辦，告訴他"在英國，和平抗議的權利必須得到保護"。

英國外交國務大臣傑西‧諾曼（Jesse Norman）表示，英國政府"對明顯的暴力場面極為關注"，並"要求中國駐英代辦對其領館工作人員的行為做出解釋"。

他說：“和平抗議是英國社會和我們生活方式的一個基本組成部分”。"所有在我們土地上的人都有權在沒有暴力威脅的情況下和平地表達他們的觀點。

據受害者告訴警方，四名中國領館工作人員將他拖過領館大門後，對他進行了毆打，並撕扯他的頭髮。

該報說，事發時，一些抗議者聚集在中國駐曼徹斯特領館門外，抗議中國當局在香港對民主和言論自由的鎮壓。

中國外交部發言人汪文彬對這一說法提出了異議，他說 "滋事分子非法進入中國駐曼徹斯特領事館。

大曼徹斯特警方昨天發布聲明說。"在下午4點前不久，一小群人從中國領事館出來，一名男子被拖進領事館的場地，並受到攻擊"。

保守黨議員伊恩-鄧肯-史密斯爵士（Sir Iain Duncan Smith）今天批評政府說，政府在今天之前一直"迴避"這一事件，他還呼籲中國大使鄭澤光發表全面道歉聲明。