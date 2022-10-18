曼徹斯特暴力事件: 中國指抗議者"非法"進入其領館

曼徹斯特事件

視頻顯示在中國駐曼徹斯特領館院內多人圍毆一人2022年10月16日

據法新社報道，北京周二(10月18日)對一名香港抗議者在中國駐曼徹斯特領事館院內遭到暴力襲擊做出了自己的解釋，並指責"滋事分子""非法"進入其駐英外交機構。

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上周日，中共代表大會（20大）在北京開幕當天，在中國駐曼徹斯特領事館外出現了抗議示威活動。那裡彙集了來自香港的民主活動家。他們反對北京接管這個曾是英國的中國領土。長期以來，香港享有中國其他地方無法比擬的自由。

視頻顯示，一些男人從中國領事館出來，破壞抗議者的條幅標語。隨後發生了暴力衝突。然後視頻顯示一名抗議者在中國領館院內被打倒在地，受多人“圍毆”。

這些事件在英國引發強烈反響。唐寧街周一簡短地說："這一信息當然非常令人擔憂"。唐寧街還表示，在警方調查期間進一步評論是“不合適的”。

法新社說，這一事件是在過去幾年倫敦和北京之間關係緊張的背景下發生的，特別是在香港問題上英中關係非常緊張。

中國當局周二給出了它描述該事件的版本。北京發言人汪文彬告訴記者，“滋事者非法進入中國駐曼徹斯特總領館，危及外交機構的安全”。

汪發言人堅持認為，英國必須"採取（更）有效的措施，加強對中國領事館及其工作人員的保護"。

不過，昨天當社交網絡因曼徹斯特暴力事件而出現激憤情緒時，汪發言人則保證說，自己"不知道"該案件。他補充稱："中國駐英國大使館和領事館一直尊重東道國的法律。

"毆打"

在中國駐曼徹斯特領館院內遭毆打的抗議者（約30歲）告訴BBC：從領事館出來的人要破壞這些標語，"當我們試圖阻止他們時，他們把我拉進（領事館），他們毆打我"。

法新社說，現在香港民主運動中的大多數人物都在監獄中，或者已經放棄了政治。在香港發生大規模抗議活動一年後，北京於2020年實施嚴厲國家安全法，另一些香港人已逃往國外。

英國外交事務委員會主席艾麗西亞-卡恩斯（Alicia Kearns）呼籲內政大臣蘇拉-布拉弗曼（Suella Braverman）和外交大臣詹姆斯-克萊弗利（James Cleverly）"緊急調查"曼徹斯特事件。

她堅持說："中國（駐英國）大使應該被傳喚”，“如果有官員毆打抗議者，他們應該被驅逐或受到起訴”。

上周日，中國國家主席習近平在中國共產黨代表大會開幕式的講話中讚揚了香港從"混亂到治理"的過渡。