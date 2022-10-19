駐英領館打人事件：中國稱有人“非法進入” 已向英方“提出交涉”

中國/英國

中國外交部周三（10月19號）表示，已就中國外交官與一名香港民主運動人士在中國駐曼徹斯特領事館內發生的毆打事件向英國提出正式交涉。法新社說，該事件重新點燃了兩國之間的緊張關係。

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據報道，中國外交部發言人汪文彬在例行新聞發布會上說，“中方已就駐曼徹斯特總領館遭到惡意滋擾一事向英方提出交涉。 ”汪文斌強調：“由於不法分子惡意滋擾，非法進入中國駐曼徹斯特總領館，導致中方人員受傷，中方館舍安全受到威脅。中國駐外使領館的安寧和尊嚴不容侵犯，希望英方切實履行責任，採取有效措施，加強對中國駐英使領館館舍和人員的保護。”

周日，中國共產黨二十大在北京開幕當天，中國駐曼徹斯特領事館外有一場被允許的示威。

法新社說，來自香港的民主活動家參加示威，他們反對北京接管這個曾經是英國的中國領土，長期以來，香港享有中國其他地方沒有的自由。網上廣泛流傳的視頻像顯示，有人從領事館出來，破壞抗議者的橫幅。隨後發生了暴力衝突，在錄像中可以看到，一名抗議者被拖進外交大院後倒在地上，遭到毆打。

據BBC， 曼徹斯特警方聲明指，10月16日下午，大約有30至40人在中國領事館外聚集，當時也有警員在場巡邏。接近下午四時，總領事館內有一小群人走出來；然後，有一名年約30歲的男子被拖入總領事館範圍內，並且遭到襲擊。有警員擔心男子安危，上前介入，把受害者移離總領事館範圍。

英國國內對這一事件反應強烈，曼徹斯特警方正在調查這一事件。

周二，在中國駐倫敦代辦楊曉光傳喚外交部期間，英國曾就在英國領土上的抗議權問題向北京方面提出了驗證呼籲。

英國議會外交事務委員會主席艾麗西亞-卡恩斯告訴議會："我們看到的是總領事撕毀和平示威者的海報，隨後一名香港人遭到嚴重的人身攻擊。”她說，"我們不能允許中共對抗議者輸入暴力"，並接受 "在英國土地上壓制言論自由"，她指出，其中一名抗議者已被送往醫院。

近年來倫敦和北京之間關係緊張，尤其是在香港問題上，遠未達到英國政府七年前所希望的 "黃金時代"，英國政府當時被兩國關係緩和的經濟前景所吸引。