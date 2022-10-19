堪培拉調查北京可能招募澳洲前軍方飛行員訓練中國軍隊

澳洲/中國/戰機飛行員

澳大利亞國防部長周三表示，澳洲正在對“中國招募西方軍事飛行員訓練其軍隊”的“令人不安”的報告進行調查。

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澳洲防長理查-馬爾斯（Richard Marles）今天10月19日在湯加防長會議期間表示，他已要求澳洲國防部就前澳大利亞軍隊飛行員也被招募加入在中國運營的南非飛行學校的說法進行調查，並要求提出明確建議"。

澳洲國防部長馬爾斯還在一份聲明中表示：他對“有人被外國支票誘惑，而不是為自己國家服務，深感震驚和不安”。

昨天10月18日天空新聞和BBC等多家英媒報道指，北京以大約24萬英鎊的年薪招募了30名英軍退役或現役飛行員培訓中國空軍，以打擊西方的戰機，並透露，疫情放緩後，北京正在更活躍地展開這種招聘活動。

倫敦隨後宣布採取"果斷行動"，防止北京招募英軍飛行員。英國國防部在其推特（Twitter）上寫道，涉案的英國飛行員被告知他們有可能根據《官方保密法》被起訴。此外，國家安全法案還將提供其他的起訴途徑。

參與這一行動的南非測試飛行學院（TFASA）沒有立即回應路透社關於它是否僱用澳大利亞飛行員在中國工作的評論請求。不過，另有消息說，南非政府表示他們與這家飛行學院毫無關聯。

據法新社說，中國外交發言人汪文彬稱他不知道有這樣一個系統。今天汪發言人在例行新聞發布會上說，"我不知道你提到的是什麼"。

澳洲防長此刻正在湯加參加一個南太平洋國防部長會議。法新社說，在中國擴大其在太平洋地區的足跡時，澳大利亞和美國正在尋求鞏固外交支持。