德黑蘭軍援莫斯科 烏克蘭外長建議總統與伊朗斷交

烏克蘭/伊朗/俄羅斯

烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kouleba）10月18日向其總統澤連斯基提議與伊朗斷絕外交關係，因為德黑蘭向俄軍提供無人機摧毀烏克蘭民用能源設施並殺害平民。

廣告 繼續瀏覽後續

烏克蘭外長庫列巴外長周二在臉書（Facebook）發布的一段視頻說，鑒於伊朗無人機對烏克蘭“民用基礎設施”造成的廣泛破壞，以及“對我國人民造成的傷亡”（......），我提交了一份與伊朗斷絕外交關係的提案供總統考慮"。

烏克蘭空軍10月19日在電報群Telegram上說："自從9月13日在庫皮揚斯克首次擊落一架伊朗製造的“Shahed 136”自殺式無人機以來，烏克蘭防空部隊及國防軍其他部門已摧毀了223架此類無人機。

最近幾天，基輔多次譴責俄羅斯使用伊朗的無人機打擊烏克蘭的“民用能源”基礎設施。

德黑蘭則一再否認其向俄羅斯提供武器和無人機用於入侵烏克蘭。

莫斯科也不承認俄軍使用伊朗無人機打擊烏克蘭。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitri Peskov）10月18日被問及莫斯科是否在烏克蘭使用伊朗無人機時說：“我們沒有這樣的信息”。

烏克蘭外長庫列巴還引述新聞報道稱，“伊朗即將向莫斯科的部隊運送地對地導彈”。

庫列巴譴責伊朗當局說，“德黑蘭向俄軍提供伊朗製造的無人機的同時，卻告訴我們，它反對戰爭，不支持任何一方"。

這位烏克蘭外長在視頻中說："我們不會容忍伊朗行動的下流和謊言"。他並指控"德黑蘭對破壞其與烏克蘭的關係“負有全部責任”。

不過，烏克蘭外長庫列巴也承諾，"如果伊朗停止向俄羅斯提供武器"，將重新考慮“斷交”這一提議。