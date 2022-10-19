烏軍反攻 俄佔當局正在撤離赫爾松

烏克蘭/俄羅斯

赫爾松市俄佔當局表示，面對前進中的烏克蘭軍隊，它正在撤離該市，同時保證俄軍將在那裡"戰鬥到死"。2022年10月19日

烏南城市赫爾松的俄佔當局今天周三（19日）表示，面對前進中的烏克蘭軍隊，它正在撤離該市，同時宣稱俄軍將在那裡"戰鬥到死"。基輔譴責莫斯科試圖用烏軍轟炸該市的“假消息”嚇唬赫爾松居民。

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赫爾松俄佔當局的負責人弗拉基米爾-薩爾多（Vladimir Saldo）在羅西亞24（Rossiya 24）電視頻道的直播中說，"從今天起，該市的所有（俄羅斯）權力機構，民事和軍事行政部門，所有部委，將轉移到與赫爾松交界的第聶伯河左岸"。

這名俄佔當局負責人補充說：“沒人打算放棄赫爾松，“軍隊將戰鬥到死”，“但我們必須確保平民的安全”。

此外，弗拉基米爾-薩爾多還宣布將禁止平民進入俄控赫爾松地區，"為期七天"。此前，俄佔當局宣布開始將平民轉移到第聶伯河右岸。俄媒展示了被轉移人員登上渡船渡河的照片。

赫爾松俄佔當局負責人薩爾多之前在親克林姆林宮的電報頻道 "Soloviov Live"直播說，"計畫將5-6萬人轉移到第聶伯河左岸"。 他補充說，按照每天1萬人的速度，轉移工作應該需要6天。俄佔當局還說，如果被轉移的平民願意，他們屆時可以去俄羅斯。

據俄新社報道，當地移動網絡的用戶收到短信，敦促他們在 "烏克蘭軍隊炮擊"前撤離。

基輔周三指責莫斯科"試圖嚇唬"赫爾松的居民。烏克蘭總統府辦公室主任安德里-伊爾馬克（Andriï Iermak）在電報群Telegram上譴責說："俄羅斯人試圖用關於我軍轟炸該市的假新聞來嚇唬赫爾松的人民"。他說，這種 "宣傳秀（......）是不會成功的"。

俄羅斯將軍謝爾蓋-蘇羅維金（Sergueï Sourovikine）周二晚間在羅西亞24（Rossiya 24）頻道上說，俄軍將"首先確保"赫爾松市居民安全撤離。此人被普京任命負責烏克蘭的行動。

他指出，赫爾松市是春季以來被俄羅斯佔領並在9月吞併的同名地區的首府，目前“烏克蘭正在瞄準其"基礎設施"進行打擊。

他繼續說，有關赫爾松市本身的進一步行動將取決於軍事形勢。他補充說，"我們不能排除一個非常困難的決定"，但他沒有進一步澄清這個困難決定是什麼。

他承認，在烏克蘭軍隊的反攻中，這個“特別軍事行動”地區的局勢可以說是“緊張”的。