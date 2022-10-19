美英法將在安理會提出伊朗被指向俄羅斯提供無人機攻擊烏克蘭問題

烏克蘭危機/聯合國

2022年10月17日，在烏克蘭基輔，消防員幫助一名當地婦女從被俄羅斯無人機襲擊摧毀的住宅樓中撤離，當地政府認為這些無人機是伊朗製造的Shahed-136型

路透社引述外交官們表示，法國、美國和英國計畫在周三（10月19日）的聯合國安理會閉門會議上討論被烏克蘭指控的伊朗可能向俄羅斯轉讓武器的問題。 烏克蘭總統澤連斯基指出，俄羅斯依賴伊朗無人機表明莫斯科的 "政治和軍事破產"。

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烏克蘭報告說，最近幾周，俄羅斯使用伊朗製造的Shahed-136型自殺式無人機進行的攻擊有所增加。烏克蘭方面指稱，俄羅斯在烏軍強勢反攻下連連挫敗的情況下，加大力道攻擊距離戰事前線很遠的烏國基礎設施，過去一周更是發動大批無人機攻擊，摧毀了烏克蘭全國近1/3發電站及其他能源設施。

伊朗否認向莫斯科提供無人機，並在周二否認了這一說法。周二，克里姆林宮否認其部隊使用伊朗無人機攻擊烏克蘭。

美國稱伊朗的否認是一個謊言。

路透社報道，烏克蘭表示，俄羅斯購置無人機違反了安理會認可的伊朗核計畫協議。不願透露姓名的外交官報告說，英美法三個國家也認為這種交易方式違反了聯合國第2.231號決議，他們已通知聯合國安全理事會其他同行，將要求聯合國官員向他們介紹聯合國在這一問題上的立場。

同時，根據路透社看到的一封信，烏克蘭已邀請聯合國專家前來檢查烏克蘭所說在烏克蘭境內發動攻擊被擊落的伊朗無人機。

烏克蘭駐聯合國大使在10月14日發給聯合國安理會成員的一封信中說，兩種類型的的無人機（Shahed和Mohajer）已被轉移到俄羅斯。

烏克蘭與歐美指控說，這違反了聯合國第2.231號決議，該決議贊同伊朗與主要大國之間關於伊朗核計畫的2015年協議。

根據該決議的規定，對伊朗的常規武器禁運持續到2020年10月。美國總統特朗普在2018年將美國從該協議中撤出。聯合國安理會拒絕延長禁運，允許伊朗恢復武器出口。

然而，烏克蘭同意美國的觀點，即該決議仍然包含對導彈和相關技術的出口限制，禁期直到2023年10月，禁運涉及包括無人機等先進軍事系統的出口和採購。

澤連斯基：俄依賴伊朗無人機表明莫斯科的 "政治和軍事破產"

烏克蘭總統澤連斯基周二表示，俄羅斯依賴伊朗無人機攻擊烏克蘭，這表明莫斯科的 "政治和軍事已經破產"。澤連斯基說，"俄羅斯使用伊朗這些武器只會向世界表明，俄羅斯註定要失敗。俄羅斯並試圖再次將其幫兇之一拖入這場恐怖戰爭之中。"

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格周二稱，北約將在未來數日內運交防空系統給烏克蘭，用以防禦無人機，包括防禦俄羅斯用來攻擊烏國關鍵基礎設施的伊朗制無人機。

烏克蘭方面指稱，俄羅斯在烏軍強勢反攻而連連挫敗的情況下，加大力道攻擊距離戰事前線很遠的烏國基礎設施，過去一周發動大批無人機攻擊，摧毀了烏克蘭全國近1/3發電站。