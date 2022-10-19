聯合國估計全球人口即將跨越80億象徵門檻

聯合國估計，2100年，全球人口，每三人當中，就有一人在非洲。

聯合國估計世界人口報告指出，2022年11 月 15 日，全球人口數將跨越 80 億人的象徵性門檻。但全球人口數的增長正在減速中，未來應該不會再增加。報告還指出，2100年，全球人口，三人當中，就有一人是在非洲。

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100億居民人口，這個數字已經讓人頭暈目眩！根據聯合國估計，這個象徵性的門檻將在今年 11 月 15 日跨越。然後，到了 2050 年，全球人口數可能達到 100 億。

雖然 1800 年，當時，全球只有 10 億公民，但根據聯合國在國家人口研究所 (INED) 的一份報告指出，“人類將在 11 月 15 日突破 80 億人口大關”， 然而，由於世界面對的未來問題，特別是環境問題，本世紀末應該標誌着一個轉折點。

根據法國專家皮頌(Gilles Pison)教授指出，事實上，六十年來，世界人口增長一直在減速。 “在我們這個世代，世界人口增長率曾經最高達到2%以上的記錄。”

報告還說，到了 2050 年，全球每名婦女平均生育 2.1 個孩子。

不過，生育率及其在世界上各地區的差異值得商榷。在歐洲、美洲和亞洲，平均生育率低於2.1個孩子。“生育率最低的是韓國，每名婦女生育 0.9 個孩子，最高的是尼日爾，每名婦女生育 6.7 個孩子”。

聯合國報告還指出，到了2100年，全球人口，三人當中，就有一人是在非洲。到了 21 世紀末，由於世界人口增長放緩，死亡率將開始超越出生率。