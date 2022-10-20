俄羅斯缺席討論俄羅斯人權狀況的聯合國會議

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周四，俄羅斯沒有出席討論俄羅斯人權狀況的聯合國會議。莫斯科就此解釋說，是因為“存在持續的後勤和技術困難”。

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法新社從日內瓦報道，聯合國人權委員會周四開會討論俄羅斯的人權狀況，但俄羅斯選擇了空椅子政策，沒有出席會議。莫斯科就此解釋說，是因為“存在持續的後勤和技術困難”。

聯合國人權委員會的18名成員之一、加拿大人瑪西婭·克蘭（Marcia V.J. Kran）表示說，“我很遺憾，俄羅斯聯邦沒有派代表團回答聯合國人權委員會提出的問題。”

聯合國討論俄羅斯人權狀況的會議已經被推遲了兩次。這一會議原定於3月3日和4日舉行，也就是說在俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後的幾天，但它首先被推遲到了7月份，隨後又被推遲到了10月20日和21日。

莫斯科再一次要求推遲會議，但沒有成功。

俄羅斯駐聯合國代表團的發言人亞歷山大·普切利亞科夫（Alexandre Ptcheliakov）告訴法新社說，“我們多次通知（聯合國人權）委員會，由於持續的後勤和技術困難，俄羅斯代表團無法在審查報告期間出席。因此，我們已經要求（聯合國人權）委員會推遲審查。”“可是，（聯合國人權）委員會拒絕了我們的要求，並決定在俄羅斯代表團缺席的情況下審議有關俄羅斯的報告。”

聯合國人權委員會對其締約國執行《公民權利和政治權利國際公約》的情況進行監督，並定期就各個國家的人權狀況進行審查。所以，聯合國人權委員會的獨立專家本該在周四和周五的公開會議上與俄羅斯代表團會面。