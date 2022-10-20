德國聯邦六部警告勿讓中資入股漢堡港 總理暗中推動

德國/中國/漢堡港

北德廣播公司10月20日披露，中國投資漢堡港的項目，儘管德國聯邦所有相關部委都發出警告，但據調查，德國總理在暗中推動，試圖通過不列入議程，讓該案在他訪北京前自動生效。北德廣播公司說：“時間很緊迫”。

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該報道說，在技術上參與投資審查的所有六個部委都拒絕了這項交易。然而，根據北德廣播公司（NDR）和，西德廣播公司（WDR）獲得信息，德國總理辦公室正在推動這項交易。

中遠集團（COSCO）希望接管港口運營商，漢堡港口與物流股份公司（HHLA）的股份，並獲得漢堡Tollerort集裝箱碼頭三分之一以上的股份。

由於該交易涉及重要的基礎設施，負責該項目的經濟部已經啟動了投資審查程序，並已經根據研究，將該項目登記在聯邦內閣最終拒絕的清單上。然而，總理辦公室卻沒有將審查程序列入議程，因此，無法作出禁止該項目所必需的內閣決定。相反，據北德廣播公司和西德廣播公司得到的信息，據說，總理辦公室指示相關部門尋找一個妥協方案，讓該交易最終得到批准。

該報道說，根據研究，除了地緣政治局勢的變化外，德國經濟部、內政部、國防部、交通部和財政部以及外交部都特別提到了兩點拒絕的原因：如果達成交易，中遠集團將不僅可以進行財務參與，而且還在決策中擁有發言權；此外，由於中國目前已經是該港口的主要客戶，如果參與集裝箱碼頭的建設，就會有"潛在脅迫"的可能。據說歐盟委員會也持反對意見。

基爾（Kiel）世界經濟研究所的羅爾夫·朗哈默（Rolf Langhammer）在德國公共廣播聯盟（ARD）的《全景》（Panorama）欄目中解釋說："中國人的長期戰略當然可能是奪取整個供應鏈的控制權，包括歐洲的數字和海事"。”這可能會給中國帶來競爭優勢或引發"經濟權力"的濫用。

北德廣播公司說，根據信息，時間很緊迫：如果德國聯邦內閣不通過決議，也不同意延長期限，該協議將依法自動生效。按照目前的情況，這將是10月底的事。那時正值總理朔爾茨計畫訪問中國前不久。

德國商業界也發出了嚴重的指責：中方大概向德國公司施加了壓力。他們說，具體就是，中國大使館最近直接與德國公司聯繫，告訴德國公司應該支持中國人進入漢堡港，否則會影響到他們自己的生意。當被詢問時，中國大使館沒有對這一指責進行評論，而是用中國外交部發言人之前的聲明回應：我們希望德國能夠繼續堅持開放市場等原則，而不是將正常的經濟關係政治化。