德總理: 俄羅斯“焦土戰術”只會讓烏克蘭得更多支持

烏克蘭/俄羅斯

基輔一座樓遭伊朗無人機襲擊2022年10月17日。美聯社說俄羅斯本周用伊朗無人機打擊烏克蘭引發以色列的驚慌。

俄羅斯最近對烏克蘭民用基礎設施狂轟濫炸，首都基輔和許多城市的供電系統遭到破壞。德國總理將俄羅斯此舉稱為“焦土戰術”。

廣告 繼續瀏覽後續

德國總理朔爾茨周四表示，俄羅斯的"焦土戰術"隻會加強人們對烏克蘭的支持。

朔爾茨向德國聯邦議院保證說："好消息是，基輔從現在到年底，財政需求實際上已經得到滿足”。

舒爾茨今天早晨在前往布魯塞爾參加歐洲理事會峰會之前表示，在支持烏克蘭財政方面，“歐盟和七國集團發揮了決定性的作用”。

最近幾天，俄羅斯持續用導彈和伊朗自殺式無人機轟炸烏克蘭首都基輔和全國多座城鎮。其主要目標是摧毀電廠等民用能源基礎設施，導致烏克蘭從今天開始限制居民用電。

俄羅斯和伊朗都否認俄軍在烏克蘭戰爭中使用了伊朗製造的自殺式無人機。

但基輔說，一個月以來，烏克蘭軍隊已擊毀233架這樣的無人機。歐盟外交最高代表的發言人昨天說“我們已經有足夠的證據”，將儘快對伊朗無人機進行制裁。

今天，歐盟成員國同意就俄羅斯軍隊在烏克蘭使用伊朗無人機對伊朗進行制裁。不過，歐盟今天宣布並立即生效的制裁清單，從昨天路透社透露的“8名個人和實體”，變成3名個人和一個實體。

俄羅斯外交部發言人瑪麗亞-紮哈羅娃今天在新聞發布會上譴責譴責華盛頓和布魯塞爾對德黑蘭施加的"壓力"。