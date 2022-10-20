烏克蘭基礎設施被炸毀 今起限用能源

烏克蘭/俄羅斯

烏克蘭基輔遭俄軍用伊朗無人機轟炸。消防員正幫助一名當地婦女撤離被摧毀的住宅樓2022年10月17日。

由於俄軍在冬季到來之前摧毀了烏克蘭的民用基礎設施，烏克蘭周四10月20日開始限用能源，總統澤連斯基呼籲民眾為"所有可能的情況"做準備。

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法新社發自基輔的報道說，昨天周三，烏克蘭首都基輔和各地城鎮繼續遭到俄軍轟炸。

據烏克蘭總統澤連斯基周三晚間的講話說，烏克蘭軍隊周三當天擊落了21架伊朗無人機，其中10架是飛往基輔的。他說，但"不幸的是，還是發生了轟炸，關鍵基礎設施受到了進一步的破壞"。

澤連斯基呼籲烏克蘭人從今天周四早上7點開始限制用電。

基輔市長克里琴科（Vitaliy Klichko）也呼籲其選民在早上7點至晚上23點之間，不要打開微波爐，空調、電水壺和電暖器。

烏克蘭總統府早些時候宣布，周四開始在整個烏克蘭"限制電力供應"，並為關鍵基礎設施建立移動供電點。

澤連斯基說："隨着冬季到來，我們正在為所有可能的情況做準備"。他補充說："我們預計俄羅斯的“恐怖活動”將針對能源設施，直到我們在合作夥伴的幫助下，能夠100%地摧毀導彈和無人機。

“無情、蓄意攻擊”

歐盟正在準備對伊朗進行制裁，昨天擬定了一個制裁八人和實體的清單。伊朗被指控向俄羅斯提供武裝無人機打擊烏克蘭。

而在聯合國，安理會周三舉行了兩小時的閉門會議，討論這一問題。

美國國務院發言人在安理會召開閉門會議之前說，"最近幾個月看到的大量證據表明，俄羅斯正在利用（這些伊朗）無人機對烏克蘭的居民和重要民用基礎設施進行無情和蓄意的攻擊"。

烏克蘭總統澤連斯基星期三說，他的軍隊在一個月內摧毀了233架這樣的無人機。

駐聯合國的俄羅斯副大使德米特里-波連斯基（Dmitri Polianski）和伊朗大使阿米爾-賽義德-伊拉瓦尼（Amir Saïd Iravani）在安理會門口出現在媒體面前，他們否認了這一說法。

俄羅斯駐聯合國大使譴責"毫無根據的指控、陰謀論和沒有向安全理事會提交證據"。他聲稱，"俄羅斯軍隊在烏克蘭使用的無人機是在俄羅斯製造的"。

伊朗大使則駁斥"毫無根據和不切實際的指控"，並重申伊朗希望"和平解決"衝突的願望。