中領館圍毆後 北京宣布捍衛習近平的外交“戰鬥精神”

中國/英國

曼徹斯特中領館圍毆事件後，中國副外長馬朝旭10月20日周四在北京中共20大期間新聞發布會上宣布，“敢於鬥爭”是中國外交的“精神特徵”。

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路透社今天發自北京的報道指出，中國為其在習近平主席領導下採取的更加自信的外交政策辯護，表示其外交官將"敢於鬥爭"，儘管有人批評其"戰狼"立場可能在全球舞台上適得其反。

中國副外長馬朝旭周四還保證說，中國外交將繼續展示“戰鬥精神”，提高我們的“戰鬥能力”，始終站在第一線，保護我們的國家利益和尊嚴。

本周，中國駐英國的外交官成為輿論焦點，因為有人看到一名香港抗議者周日被拖進中國駐曼徹斯特領事館院內，遭到圍毆，英國警方正在調查這一事件。

英國周二召見了中國駐倫敦臨時代辦，要求他解釋周日在曼徹斯特中領館發生的事情。英國外交大臣詹姆斯-克萊弗利表示，包括居英香港公民在內，有 30 至 40 人參與的抗議活動是和平與合法的。唐寧街10號發言人說，克萊弗利召見中國駐英代辦時告訴他："在英國，和平抗議的權利必須得到保護"。

路透社說，對這一說法和其他有關中國外交官在反習近平示威中的行為的批評，中國提出異議。中國駐曼徹斯特總領事鄭希源被指控參與了這起毆打抗議者事件。他為自己的行為辯稱，那名男子一直在“辱罵我的國家，我的領導人”。他認為，毆打那名抗議者，是他的職責，他告訴天空新聞，他認為，任何外交官，如果面對這種行為，應該保持尊嚴”。

中國外交部發言人汪文斌表示，那名遭中國外交官圍毆的香港示威者是“非法”進入中領館的，汪發言人並要求英國警方加強對中國外交機構的保護。

該報道說，隨着北京與西方的關係從人權到冠狀病毒COVID-19問題上的惡化，中國外交官在習近平領導下，在國際公共舞台上變得更加“自信”。一些批評人士認為，中國外交官們使用刺耳言辭是表演給國內觀眾看的，但卻損害了中國的對外關係。例如，2021年3 月，法國外交部，因一再針對法國議員和一名研究人員的侮辱和威脅，召見了中國大使盧沙野。

總部位於華盛頓的皮尤研究中心上個月發布的一項全球調查顯示，在習近平領導下，美國和其他發達經濟體對中國的輿論發生了“急劇惡化”。路透社說，外界普遍預計，習近平將在本周末結束的中共20大破例第三次連任。