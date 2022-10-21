烏克蘭指責俄羅斯破壞赫爾松地區水電大壩以阻止烏軍

烏克蘭危機，俄羅斯

在烏克蘭南部赫爾松地區卡霍夫卡水電站的入口的俄羅斯守軍 2022年5月20日，

烏克蘭指責俄羅斯破壞南部赫爾松附近的一座大型水電站大壩，企圖造成一場 "災難"，以應對烏克蘭軍隊在該地區的不斷推進。赫爾松俄羅斯行政當局表示已開始疏散該地區平民。

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烏克蘭總統澤連斯基基周四向歐盟理事會說，"俄羅斯正在有意識為在烏克蘭南部發生大規模災難做準備。卡霍夫卡是烏克蘭最大的水力發電站之一，據澤連斯基說，俄軍 "破壞了該電站的大壩和機組"，如果大壩發生爆炸，"包括赫爾松在內的80多個地方將遭遇洪水"。同時，"這也可能破壞烏克蘭南部大部分地區的供水"，並影響紮波羅熱核電站反應堆的冷卻，冷卻用水取自水電站1800萬立方米的人工湖。

澤連斯基的顧問Mykhailo Podolyak在推特上指，俄羅斯的目標是阻止烏克蘭軍隊進入該地區為俄軍提供保護。 最近被任命為俄羅斯駐烏行動負責人的謝爾蓋-蘇羅維金將軍周二承認，那裡的局勢 "非常困難"。

據赫爾松地區的俄羅斯行政當局說，已經開始疏散平民，周四共撤走了15000人，並計畫在幾天內將 "5萬至6萬人 "轉移到第聶伯河對岸。

烏克蘭國家安全和國防委員會秘書奧列克西-達尼洛夫表示，人們看到當地 "正準備將烏克蘭人口大規模驅逐 "到俄羅斯，以因此"改變被被佔領土的民族構成"。

此外，在烏克蘭東南部正經受俄軍對其基礎設施打擊的同時，基輔擔心俄軍可能在北部開闢一條來自白俄羅斯的新戰線。烏克蘭總參謀部一名官員表示，這一威脅增加，攻勢可能在白俄羅斯邊境以西，旨在切斷外國對烏提供武器裝備的主要供應路線。澤連斯基周四向歐洲理事會要求，在烏白邊境部署國際檢測團。