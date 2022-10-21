美政府據報考慮對馬斯克的交易進行安全審查，包括推特收購案

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據彭博社10月20日引述消息人士的話報導，拜登政府的官員們正在討論是否應該對馬斯克（Elon Musk）的一些商業投資進行國家安全審查，包括他對社交媒體平台推特的收購競標和他的星鏈（Starlink）衛星網絡的運營。

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報導稱，美國官員們對馬斯克近來威脅要停止向烏克蘭提供星鏈衛星網絡服務感到不安。據馬斯克說，他為向烏克蘭提供星鏈衛星網絡服務已經花費了8000萬美元。與此同時，馬克思近日還在推特上多次發錶針對俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭中，有利於俄方的立場和建議，這也引起了關注。尤其令人擔憂的是他跟一群外國投資者收購推特的計畫。

消息人士稱，討論仍處於早期階段，美國政府和情報界的官員們正在權衡有哪些工具可以幫助聯邦政府審查馬斯克的企業。其中一種可能性是通過管理美國外國投資委員會（CFIUS）的法律來審查馬斯克的交易和業務的國家安全風險。但目前還不清楚這項涉及美國國務院、國防部和國土安全部等部門的評估是否會給政府提供一種合法的審查途徑。

報導指，可能引發美國外國投資委員會審查馬斯克對推特價值440億美元收購案的一個因素是，該投資項目涉及一些外國投資者，包括沙特王子瓦利德·本·塔拉勒·阿勒沙特、一家由加拿大華人企業高管創立和經營的加密貨幣交易所——幣安和卡塔爾主權財富基金的參與。

美國外國投資委員會閉門運作，很少確認其進行審查的時間。該委員會還有權審查已經完成的交易。美國財政部發言人表示，美國外國投資委員會不公開評論任何可能或不可能被審查的交易。馬斯克沒有立即回應彭博社的多個置評請求。