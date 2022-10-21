路透社：全球大廠力推電動車

電動車

據公開資料及業者發布的預測，全球主要車廠目前規畫2030年底前投入電動車與車用電池的研發與生產經費，及採購所需原物料的金額，合計將達到近1萬億美元。

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路透社報導，這份首度曝光的汽車業電動車投資金額分析預估數據，遠高於路透社提出的上一份預估數據，且是一年前才發布最新計算數字的2倍多，並與谷歌（Google）母公司Alphabet市值1.3兆美元相去不遠。

根據路透社對公開資料進行分析，國際大車廠已預測規畫，到了2030年，純電動車產量合計達到5400萬輛，占所有汽車產量的50%以上。

為了支援這樣空前的電動車產量水準，根據來自基準礦業情報（Benchmark Mineral Intelligence）與車廠的資料，主要車廠與它們的電池業者夥伴目前打算，在2030年底前裝設的電池產能合計達到5.8兆瓦時（terawatt hours,TWh）。

其中計畫投資規模最大的車廠是特斯拉（Tesla），執行長馬斯克（Elon Musk）已發布大膽的生產計畫，鎖定2030年電動車產量達到2000萬輛，是今年冀望預估銷量150萬輛的13倍之多；所需電池產能估計達到3TWh。

儘管特斯拉並未完全揭露支出計畫，但根據路透社對特斯拉的財報分析，以及對全球電動車需求和電池與電池礦物產量的預測，特斯拉的電動車產量若要達到這樣的倍數成長，需要的成本估計達到數千億美元。

投資規模排名第二的車廠是德國的福斯汽車（Volkswagen），它打算在2030年之前投資1000多億美元，除了建立自家全球電動車產品組合，還要在歐洲與北美設立新的車用電池工廠，以及鎖住重要原物料供應。

排名第3的是日本車廠豐田（Toyota），預計投資700億美元生產電動車及電池，並喊出2030年賣出至少350萬輛純電動車。