日首相岸田文雄：俄羅斯若使用核武器將是反人類的敵對行為

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日本首相岸田文雄10月22日在訪問澳大利亞西部城市珀斯時表示，俄羅斯在烏克蘭的戰爭中若使用核武器將被視為“反人類的敵對行為”。廣島出身的岸田文雄自擔任首相以來一直將“無核武世界”主張作為其外交政策的倡議之一。

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岸田文雄周六與澳大利亞總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）舉行了峰會。雙方在會上還簽署了日澳就安全合作達成的新的聯合宣言，並同意加強在關鍵礦物等領域的合作。據日本外務省介紹，兩國領導人的峰會持續了大約90分鐘。在正式會談前，岸田文雄和阿爾巴尼斯還單獨進行了約35分鐘的對話。

據日方介紹，“兩位領導人一致認為，在日益嚴峻的安全環境中，澳大利亞和日本穩步發展了安全和防務合作框架，並正在推動包括行動方面的安全合作，在此基礎上，今天發布的新的《澳大利亞和日本安全合作聯合宣言》為澳大利亞和日本未來十年的安全和防務合作提供了一個指南針。”

日方稱，“兩位領導人將領導日澳、日美澳印、日美澳、北約亞太地區夥伴國四方會議（AP4）等兩國的多層次努力，實現‘自由開放的印度-太平洋’。岸田首相表示，將全力配合明年由澳大利亞主辦的日美澳印首腦會議。兩國領導人還就東中國海、南中國海和台灣海峽的和平與穩定以及太平洋島國局勢等問題進行了討論。我們確認了描述包括這些要點在內的共同認可的聯合聲明。”

日方指出，“岸田首相強調，俄羅斯建議在烏克蘭使用核武器是一個極其令人擔憂的情況，自廣島和長崎投下原子彈以來77年沒有使用過核武器的歷史決不能被忽視。兩位領導人譴責俄羅斯威脅使用核武器，認為這是對國際社會和平與安全的嚴重和不可接受的威脅，並強調任何使用核武器的行為都將受到國際社會的明確譴責和堅決回應。”

據法新社報導，岸田文雄特意強調：“俄羅斯威脅使用核武器的行為是對國際社會和平與安全的嚴重威脅，是絕對不可接受的。”日本政府決定明年在廣島舉辦七國集團峰會，日方屆時將擔任七國集團輪值主席國。自二戰結束以來，日本仍然是唯一一個曾經被核武器打擊的國家。

岸田文雄表示，77年來不使用核武器的時期“決不能結束”。他說：“如果有一天使用了核武器，那將是反人類的敵對行為......國際社會永遠不會允許這種行為”。岸田文雄補充說，俄羅斯總統普京的核影射“令人深感不安”。

日澳兩國首腦會後發表的聯合聲明指出：“兩位領導人譴責俄羅斯對烏克蘭發動非法、無端和無理的侵略戰爭，以及不負責任的核言論。他們歡迎聯合國大會10月12日譴責俄羅斯企圖非法吞併烏克蘭頓涅茨克、盧甘斯克、紮波羅熱和赫爾松地區的決議獲得廣泛支持。他們重申，在烏克蘭所謂的‘公投’以及所謂的吞併構成對國際法的違反，永遠不會得到承認。他們敦促俄羅斯立即撤軍，尊重烏克蘭的主權和領土完整。”

聲明續指：“他們譴責俄羅斯威脅對烏克蘭使用核武器，認為這是對國際社會和平與安全的嚴重和不可接受的威脅，並強調任何使用核武器的行為都將受到國際社會的明確譴責和堅決回應。他們承諾繼續與志同道合的國家合作，維持對俄羅斯的強力制裁，支持烏克蘭，讓俄羅斯對其行動負責，並共同努力確保類似的行動永遠不會重複，包括在印度-太平洋。”