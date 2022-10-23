中共二十大閉幕 俄羅斯、朝鮮領導人向習近平致賀電

在中國共產黨第二十次全國代表大會閉幕之際，朝鮮勞動黨總書記金正恩23日向中共中央總書記習近平致賀電，表達加強朝中關係的決心。此外，克林姆林宮官網周日發布消息稱，俄羅斯總統普京祝賀習近平再次當選為中共中央總書記，並表示願繼續就發展兩國間全面夥伴關係和戰略互動進行對話。

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據朝中社報導，金正恩的電文稱：“尊敬的總書記同志：我獲悉中國共產黨第二十次全國代表大會勝利舉行，你再次當選為黨中央委員會總書記，致以最熱烈的祝賀。中國共產黨第二十次全國代表大會為中國黨和人民更加緊密團結在以總書記同志為核心的黨中央周圍，高舉新時代中國特色社會主義思想旗幟，推進中華民族偉大復興歷史進程樹立了畫時代里程碑。”

金正恩表示：“今天，朝中兩黨進一步加強團結合作，形勢如何變幻、挑戰如何惡劣，毫不動搖地堅決引領以社會主義為核心的兩國關係發展。我願同總書記同志一道，順應時代要求，繪製朝中關係更加美好的未來且領導它付諸實現，繼續強力推動兩國社會主義事業。衷心祝願總書記同志身體健康，在領導中國黨和人民的責任重大的工作中取得更大成就。”

據了解，朝鮮勞動黨中央委員會此前曾向中方發送賀電預祝中共二十大勝利召開，金正恩前一天又在會議閉幕之際向習近平發送賀電。

莫斯科方面，俄總統普京在電文中寫道：“中國共產黨第二十次代表大會的結果充分肯定了您的高度政治權威和您所領導的黨的團結。我相信，大會的決議將有助於成功實施中國面臨的宏偉社會和經濟任務，並將有助於鞏固中國在國際舞台上的地位。”

普京表示：“我將很高興繼續我們的建設性對話，並密切合作，以發展我們國家之間的全面夥伴關係和戰略互動關係。”

普京稱：“請接受我對您再次當選為中國共產黨中央委員會總書記的最熱烈的祝賀。”