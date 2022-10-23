柏林周六8萬人上街聲援伊朗婦女 全球多個城市響應

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德國首都柏林街頭10月22日舉行了由數萬人參加的大規模集會活動，聲援早前在伊朗被指違反戴頭巾規定，被伊朗道德警察拘留期間死亡的22歲女子阿米尼（Mahsa Amini）。柏林警方發言人表示，這場集會有8萬人參加。而在美國首都華盛頓、洛杉磯等全球多個城市周六當天也舉辦了聲援伊朗民眾的集會和遊行活動。

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當地警方發言人說，周六約有8萬人在柏林遊行。那裡的一些示威者說，他們從德國其他地方和其他歐洲國家趕來表示支持。德國聯邦家庭部長、綠黨人鮑斯（Lisa Paus）周六在推特上寫道：“今天，成千上萬的人在向伊朗勇敢的婦女和抗議者表示聲援”。她補充說：“我們與你們站在一起”。柏林的示威參與者中有婦女團體打出了寫有“婦女、生命、自由”口號的海報，而其他參與者中不少人則舉着庫爾德旗幟。阿米尼是庫爾德族人。

在大西洋的另一邊，美國首都華盛頓周六也舉行了聲援伊朗民眾的示威集會活動。數千名年齡各異的男女，他們中有人高舉伊朗國旗或身着綠白紅三色衣裝，並高呼“害怕。害怕吧。我們是團結一致的”等口號。集會人群還向白宮進發，沿途呼喊着受害者阿米尼的名字。

據美聯社報導，在伊朗境外最大的伊朗人居住地—洛杉磯，一大群抗議者沿着封閉的市中心街道的幾個街區組成了緩慢移動的隊伍。他們高呼要求伊朗當局下台等口號，並揮舞着伊朗國旗，使地平線變成了綠色、白色和紅色的波瀾。

據總部設在奧斯陸的“伊朗人權”組織介紹，伊朗安全部隊在過去數周以來對其國內抗議者的鎮壓至少造成122人死亡，其中包括兒童。美國和歐盟已對參與實施鎮壓的部分伊朗官員及實體進行了制裁。