韓國首次參加美軍主導的25國網絡安全聯演

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韓國國防部10月24日通過聲明表示，韓國軍方首次參加由美國網絡司令部主辦的“網絡旗幟23”（Cyber Flag 23）多國聯合演習。演習將於10月24日至28日在美國舉行，共有25個國家參加，包括韓國、美國、英國、加拿大、澳大利亞、新西蘭。

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據韓聯社引述韓軍網絡作戰司令部的消息，“網絡旗幟”聯演是美國網絡司令部於2011年起每年舉辦的多國聯演，旨在與盟國、夥伴國家加強網絡安全態勢和合作關係。此次聯演從本周一起至周五舉行，韓國、美國、英國、加拿大、澳大利亞、新西蘭等25個國家參演。

據韓國國防部介紹，韓軍此次派出了18人參與演習。韓國網絡作戰司令部司令金翰成（音譯）表示：“我軍參加‘網絡旗幟’演習是加強盟友之間對網絡威脅準備和建立相互夥伴關係的重要機會。我們將盡最大努力加強和與我們的聯盟建立穩定、密切的網絡合作關係。”

據了解，“網絡旗幟”聯演由戰術層面的網絡安全攻防演習和研討會兩部分組成。戰術演習假設國家和軍隊遭網絡攻擊的情況，參演方將共享有關信息並找出最有效的應對方法，驗證防禦作戰效果，以熟練掌握識別、分析、共享、消除、阻止網絡威脅等作戰程序。研討會上，美國網絡司令部和參演方將進行小組討論，謀求加強在網絡空間上的合作及發展方案。

據美國網絡司令部介紹，今年7月舉行的“網絡旗幟22”演習中包含來自五角大樓、美國政府其他部門和盟國的逾275名網絡專家與美英兩國逾60名網絡專家的“紅藍對抗”。

報導指，韓美兩國還計畫基於“網絡旗幟23”聯演結果進一步細化雙邊網絡聯演推進方案。韓軍將在韓國網絡作戰司令部下月29日主辦的“白帽會議”（防禦會議）上共享訓練成果，加強國防網絡應對力量，同時繼續參加多國網絡交流合作。