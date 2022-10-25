北約秘書長：俄防長關於“臟彈”的說法是荒謬的，擔憂俄方故技重施

北約/俄羅斯/烏克蘭

北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）10月24日在受訪時警告說，俄羅斯不應利用不實指控作為升級其在烏克蘭戰爭的借口。他在布魯塞爾北約總部接受“政客”新聞網採訪時表示：“關於烏克蘭準備在烏克蘭使用臟彈的指控是荒謬的”。

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俄羅斯國防部長紹伊古23日與美國、法國、英國和土耳其國防部長通話時指控烏方或將使用“臟彈”。所謂“臟彈”，又被稱為“放射性物質散布裝置”，是一種將放射性物質與常規爆炸物相結合的放射性武器。

對於俄防長的說法，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）當晚在發表例行講話中予以駁斥，並稱“只有一個源頭會在歐洲地區使用核武器”，“如果俄羅斯說烏克蘭正在準備做些什麼，這意味着一件事：俄羅斯自己已經準備好做這一切”。

澤連斯基說：“我認為，現在世界應該以最強硬的方式作出回應。如果俄羅斯已經準備好另一輪提高賭注和另一個升級的步驟，它現在必須看到，先發制人，在其任何新的‘骯髒’發生之前，世界不會置之不理。”

斯托爾滕貝格指出，要說烏克蘭會在自己的領土上“使用臟彈是荒謬的”，因為烏軍“正在為解放自己的領土而努力戰鬥”。他談到，北約擔心俄羅斯的言論可能是其長期行為模式的一部分。

斯托爾滕貝格解釋說：“令我們擔憂的是，這是我們以前從俄羅斯那裡看到的一種模式的一部分—在敘利亞（如此），但在戰爭開始時也是如此，或者就在2月戰爭開始之前。那就是，俄羅斯指責別人做他們自己想做的事情。”

斯托爾滕貝格強調：“俄羅斯不應利用這些虛假的指控或主張作為進一步升級烏克蘭戰爭的任何借口。”

美英法三國外長23日發表聯合聲明，對莫斯科的言論提出警告，並指“我們各國明確表示，我們都拒絕俄羅斯關於烏克蘭正準備在自己的領土上使用臟彈的明顯虛假指控。世界將看穿任何利用這一指控作為升級借口的企圖。我們進一步拒絕俄羅斯提出的任何升級借口。”

值得一提的是，美國軍方的一名高級官員24日向媒體表示，儘管美國對俄羅斯關於烏克蘭企圖使用“臟彈”的虛假警告表示擔憂，但美國沒有任何跡象表明俄羅斯已經決定採用核武器、生物武器或化學武器。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在周一還分別與斯托爾滕貝格，及烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）進行了通話。據五角大樓介紹，奧斯汀和斯托爾滕貝格討論了最近與俄方的外交接觸，俄羅斯對烏克蘭準備在本國領土上使用臟彈的不實指控，以及俄羅斯緩和局勢的必要性。

此外，奧斯汀向烏克蘭防長重申，美國堅定不移地致力於支持烏克蘭對抗俄羅斯侵略的能力。他強烈譴責俄軍對民用基礎設施的攻擊，並重申美國反對俄羅斯對烏克蘭的公開和虛假指控，以及任何企圖利用這些指控作為俄羅斯進一步升級其對烏克蘭的非法和無理戰爭的借口。