德國總統施泰因邁爾突防烏克蘭

德國，烏克蘭，外交

德國總統施泰因邁爾星期二（10月25日）突然抵達基輔進行訪問，這是他自俄羅斯2月24日入侵以來，首次訪問烏克蘭。

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法新社報道，斯泰因邁爾曾因安全原因取消了原定在一周前訪問烏克蘭的計畫，引發德國保守派、包括政府聯盟中自由派的批評。

周二的突防是俄軍入侵以來施泰因邁爾對烏克蘭的首訪，施泰因邁爾在聲明中說，他期待在基輔會見澤連斯基總統和烏克蘭北部的人民"， "了解他們在戰爭中的生活"。

在與澤連斯基在基輔會面前，施泰因邁爾將訪問曾被俄軍佔領的北部臨近白羅斯的小鎮科爾朱基瓦。現在已被收復的該鎮正面臨著寒冷，而其基礎設施已被摧毀。德國總統承諾將為該鎮能源基礎設施修復提供援助。施泰因邁爾說，我帶給烏克蘭人的信息是：你們可以依靠德國！"。他表示，"我們將繼續支持烏克蘭，在軍事、政治、財政和人道各個方面”。

施泰因邁爾將與澤連斯基一起出席德國與烏克蘭結對姊妹城鎮的贊助儀式。 他說："贊助越多，就越容易度過冬天，並共同建立歐洲的未來”。

施泰因邁爾曾任默克爾內閣兩任外長，長期支持對俄羅斯採取和緩政策，今年 4月，他對烏克蘭的訪問提議被基輔拒絕，基輔宣布他為不受歡迎的人，幾近釀成兩國間的外交事件。此後施泰因邁爾就自己的對俄態度承認錯誤，雙方矛盾平息。施泰因邁爾與堅定支持烏克蘭的波蘭總統通了電話，並在9月烏克蘭總理什米加爾訪問柏林期間與之會面。

據報道，施泰因邁爾是最近一位訪問烏克蘭的德國官員，總理舒爾茨、外長貝爾博克和國防部長克里斯蒂娜-蘭布雷希特都曾訪問過烏克蘭。 本周二，在柏林將舉行一個有關烏克蘭重建的國際會議。烏克蘭總理什米加爾、歐盟委員會主席馮德萊恩等官員將出席。澤連斯基也將在大會發表視頻講話。什米加爾當天還將在柏林與德國國防部長就可能的新武器交付舉行會談。