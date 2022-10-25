德國與歐盟推動新馬歇爾計畫重建烏克蘭

經濟

德國總理與歐盟領袖25日在柏林討論為重建烏克蘭爾推動一項“新馬歇爾計畫”，考慮“如何確保及如何在未來數年和數十年內資助戰後的烏克蘭復元、重建和現代化”。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社報導，身為七大工業國集團（G7）輪值主席的德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）在會議開幕致詞時表示，烏克蘭未來數十年在尋求修復和升級重要基礎設施的過程中，可以依靠國際社會提供支持。即使俄羅斯入侵戰火仍在延燒，這卻是一項必須立即展開的“世代任務”。這次會議堪稱為21世紀制定一個新的馬歇爾計畫（Marshall Plan），一個必須現在就展開的世代任務，這項任務需要結合整個國際社會的力量。重建烏克蘭“對幾代人會是一項挑戰”，但也提供了一次機會，來實現道路、橋樑、學校、醫院和運輸聯繫的現代化。

歐盟執行委員會主席範德賴恩（Ursula von der Leyen）表示，烏克蘭飽受戰火蹂躪，其破壞規模“令人震驚”。世界銀行估計損失高達3500億歐元（約合新台幣11.16兆元）。她說：“這肯定不是一個國家或一個聯盟可以單獨提供的，我們需要所有的人參與。”

中央社報道說：這項為期1天的會議聚集了國際組織、私營企業代表以及政治領袖，烏克蘭總統澤倫斯基也通過視訊在會上發表談話。他呼籲國際支持者們彌補烏克蘭2023年380億美元的預算缺口，並稱烏克蘭要重新站立起來，這類援助是必須的。

烏克蘭總理什米加爾則稱迫切需要資金“協助我們度過這個冬天，將人民從人道災難中拯救出來”。緩解這一危機還能“讓歐洲大陸免於遷徙潮和移民海嘯”，已有數百萬烏克蘭人逃往歐盟國家。

波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）呼籲歐洲在戰爭繼續進行時，堅決對抗俄羅斯，並警告切勿不惜一切代價企圖尋求結束戰鬥。他說：“對俄羅斯的綏靖政策已告破產，任何人仍試圖採用這種作法會拖累歐洲。”

他警告：“如果我們不贏得與俄羅斯的戰爭，我們所面臨的不僅是失去烏克蘭及其安全的風險，我們面臨整個歐洲大陸被邊緣化的風險。”

莫拉維茨奇引用莎士比亞的著名台詞說，這是歐洲堅持其宗旨和價值觀的關鍵時刻。他說：“世界只與強者打交道，歐洲必須證明自己的實力。這是我們‘生存或死亡’（to be or not to be）的時刻。”