拜登警告：俄羅斯若使用戰術核武器將犯下極其嚴重的錯誤

美國/俄羅斯/烏克蘭

美國總統拜登（Joe Biden）10月25日在受訪時警告說，如果俄羅斯在烏克蘭使用戰術核武器，那將是一個“嚴重的、嚴重的錯誤”。美國國防部發言人當天介紹說，俄方已經向美方通知了其將舉行年度核武演習“雷霆”。

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據美國有限電視新聞網（CNN）報導，拜登政府高層官員正在努力解讀俄方近日指控烏方意圖使用所謂“臟彈”的動作，該指控不僅遭到了烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）等烏方官員的駁斥和譴責，並受到美英法等國及北約秘書長的質疑，強調俄方不應採取任何使烏克蘭局勢升級的步驟。

拜登周二在華盛頓出席了介紹美國應對新冠疫情最新情況的記者會。他在講話後有記者提問“來自俄羅斯的臟彈指控，因為它與烏克蘭有關，您是否認為這是一個假旗行動的開始？俄羅斯是否準備自己施展臟彈或核武器？”

拜登回答說：“我今天花了很多時間來討論這個問題。我只想說：俄羅斯如果使用戰術核武器，將是犯了一個極其嚴重的錯誤。我還不能向你保證這是一個假旗行動；我不知道。但這將是一個嚴重的、嚴重的錯誤。”

此外，美國國防部發言人萊德（Patrick S. Ryder）周二在簡報會上表示，俄羅斯已通知美國即將舉行“雷霆”（GROM）年度軍事演習，其中包括戰略核力量演習。

賴德指出：“俄羅斯正在遵守其軍備控制義務和透明度承諾，進行這些通知。”值得一提的是，北約組織的年度核武演習“堅定正午”(Steadfast Noon)也將於本月17日開始，為期兩周。