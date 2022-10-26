台北:中共官員為向習近平表忠心料將加倍搶奪台灣邦交國

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台灣外長評估認為，習近平第三次連任後，中國官員為向他"表忠心"，將會加倍努力搶奪台灣的邦交國。台灣總統蔡英文則表示，“面對中國威權主義的擴張，我們越是做好準備，北京冒進的機率就越小”...

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台灣外長吳釗燮10月26日向立法院表示，習近平在中共20大贏得第三個任期，加強了他作為毛澤東以來最具影響力的中國領導人的地位。可以想象，“我們的外交局勢可能會變得更加困難”。

法新社說，中國聲稱台灣是其領土的一部分，並承諾在必要時通過武力控制台灣，而且北京幾十年來，一直鼓勵台灣的盟友與其斷絕外交關係，轉向北京。

台灣外長吳釗燮認為，由於中國官員尋求向習近平"表忠心"，預計中國對與台灣目前的14個邦交國的壓力將會加大。

吳釗燮說，我們已經看到了提醒我們的情報（......）。我們希望我們的外交關係不會受到中國的影響"。

他還說："我們所有的大使館和代表團現在都處於高度警戒狀態（......），我們將核實這一信息，並採取措施，以鞏固我們的外交關係。

在被一位議員問及北京是否正在加快其控制台灣的時間表時，吳釗燮先生說，中國的軍事威脅近年來"迅速增加"。

他強調說："無論中國決定在明年、後年、2025年、2027年、2030年還是它認為攻擊台灣的條件成熟的任何時候，對我們來說，最重要的是做好保衛自己的準備。

台灣總統蔡英文在同一天呼籲表示，“面對中國威權主義的擴張，我們越是做好準備，北京冒進的機率就越小；我們越是團結，台灣就越強壯、越安全”。這是她對中共20大的首次公開評論。

法新社說，自蔡英文2016年當選台灣總統並在兩年前以壓倒性優勢贏得第二個任期以來，北京加強了對台灣的軍事、外交和經濟壓力。

台灣和中國之間的緊張局勢在今年8月達到了多年來的最高，當時北京在台灣周邊上演了前所未有的大規模軍事演習，以抗議美國眾議院議長南希-佩洛西對台灣的訪問。

該報道解釋說，因為北京對任何可能給予台灣國際合法性的外交行動都很反感，並對西方政治家的訪問做出了日益憤怒的反應。