海牙調查中國警方在荷蘭的非法派出所

荷蘭中國警方派出所

荷蘭當局周三（10月26日）表示，他們正對中國在荷蘭設立兩個"非法派出所"監視持不同政見者的報道展開調查。據法新社引述非政府組織的調查，中國在外國設有54個警察派出機構。

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荷蘭外交部發言人馬克西姆-霍文坎普（Maxime Hovenkamp）告訴法新社："司法和安全部長及外交部長已經注意到了非政府組織“保護衛士”的報告，並嚴肅看待其內容。

該發言人說：“外交部目前正在調查這些所謂警察中心的活動”。“當我們對此有了更明確的認識時，將採取適當的措施”。他還補充道，“我們確實沒有通過外交渠道被告知有這些中心”。

據荷蘭媒體報道，這兩個中國"派出所"，一個設在阿姆斯特丹，另一個設在鹿特丹，聲稱其工作是為中國公民提供外交幫助，但並未向荷蘭政府申報。

據“RTL”電視台和“Follow the Money”調查網站援引一位居住在荷蘭的中國異見人士的話說，這兩個自2018年成立的中國"警察局"實際上是用來壓制政治反對派的。

他們的信息是基於非政府組織"保護衛士"於9月進行調查後得出的，據這個總部設在西班牙的非政府組織介紹，中國在外國設立了54個警察中心，包括在荷蘭的兩個。

中國否認

據RTL報道，荷蘭第一個中國“派出所”是由中國東部麗水地區的警察於2018年6月在阿姆斯特丹開設，由兩名男子領導，這兩人在移居荷蘭之前在中國警察部門開始了他們的職業生涯。該報道補充說，在去年的一次內部投票中，這個派出所名列中國海外警察中心前十名。

這家荷蘭媒體說，荷蘭第二個中國“派出所”是在今年早些時候，中國福州在港口城市鹿特丹設立的，由一名前軍官領導。

RTL繼續說，一個宣傳視頻聲稱，該派出所設立在一個沒有任何顯著標志的房子里，據稱是幫助"打擊與地方犯罪活動和與福州有關的海外華人非法活動"。

這個荷蘭新聞台採訪了一名自稱是持不同政見的中國難民Wang Jingyu（音譯王靖宇）。這名男子說：他是由鹿特丹（中國）警察中心的一名男子電話聯繫的。他透露，自己被鹿特丹的中國派出所要求回國，然後"解決我的問題"，並要我"為我的父母着想"。

這位持不同政見的王先生還說，他後來收到了來自鹿特丹號碼的咒罵信息，今年6月他在中國大使館外示威後，又收到了威脅電話和信息。

荷蘭外交部報告了到來自中國-荷蘭社區的"恐嚇和威脅"信息的"定期信號"，並表示正在設立一條熱線。

中國外交部發言人汪文彬在例行發布會上說，這些報道是"完全錯誤的"，中國政府"充分"尊重其他國家的主權。

他補充說，"這些派出所的主要目的是幫助中國公民在網上更新他們的中國駕駛執照和提供其他服務"。