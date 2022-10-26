莫斯科和基輔，到底誰要扔“臟彈”？

俄/烏/核武

莫斯科在烏軍收復失地之際，指控基輔準備使用“臟彈”。北約說：“烏克蘭為什麼要在它想解放的領土上使用臟彈”？國際原子能署表示即將介入調查。俄防長向中印防長重申了指控。普京今天觀看了核武部隊的演習。

廣告 繼續瀏覽後續

北約秘書長斯托爾滕貝格周二（10月25日）警告說，莫斯科指控烏克蘭或使用"臟彈"符合其“典型”的策略。那就是，他們“自己要幹什麼”，就先"指責別人打算做什麼"。北約秘書長說："我們在敘利亞看到了這一點，我們在烏克蘭這場戰爭之初又看到了這一點”。

斯托爾滕貝格告訴法新社：“俄羅斯繼續錯誤地指控烏克蘭製造臟彈”的說法很荒唐：因為烏克蘭為什麼要在它想解放的領土上使用“臟彈”。

他還說："俄羅斯（......）必須明白，我們不會接受在烏克蘭戰爭中進行新的升級的虛假借口"。

美國總統喬-拜登昨天周二警告稱，俄羅斯如果使用戰術核武器，將犯下“彌天大錯”。

俄羅斯周二在聯合國安理會再次指責烏克蘭可能使用放射性臟彈。俄羅斯駐聯合國副大使波利楊斯基（Dmitry Polyanskiy）在會後說：烏克蘭有能力和動機製造“臟彈”，“因為澤連斯基的政權想避免失敗，並想讓北約參與與俄羅斯的直接對抗”。他稱，烏克蘭有兩個地方能夠製造這些"不複雜"的炸彈。

對於莫斯科的指控，基輔和西方認為，這是莫斯科為自己要使用核武器找借口栽贓。

聯合國國際原子能署（IAEA）周一表示，在烏克蘭的要求下，將在未來幾天內訪問被俄羅斯指控懷疑製造放射性臟彈的兩個地點。

俄羅斯總統普京今天周三（10月26日）在控制室觀看了俄軍核威懾部隊的訓練.

與此同時，俄羅斯國防部向中國和印度重申了其關於烏克蘭正在準備"臟彈"的指控。