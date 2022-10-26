蘇納克就任英國首相後首選與澤連斯基通話，強調對烏堅定支持

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英國新任首相蘇納克（Rishi Sunak）周二晚與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）進行了他上任後雙方的首次通話。蘇納克表示，澤連斯基和烏克蘭人民都可以指望英國的持續聲援和支持，“我們將永遠與烏克蘭站在一起”。

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蘇納克周二在白金漢宮得到英國國王查爾斯三世任命後，正式成為新任首相。他在當晚與澤連斯基進行了通話。據英國首相府介紹，蘇納克在通話中強調了英國對烏克蘭的堅定支持。蘇納克承諾，在他的首相任期內，“英國對烏克蘭的支持將一如既往地強大，澤連斯基總統可以指望他的政府繼續團結一致”。

蘇納克指出了國際原子能機構在烏克蘭的工作的重要性，以確保核安全並圍繞任何虛假信息提供透明度。兩位領導人一致認為，“有必要繼續通過持續的經濟制裁對普京的野蠻政權施加壓力”。澤連斯基對蘇納克的任命表示祝賀，並祝願印度裔的他排燈節快樂。蘇納客表示感謝，並提出希望他們很快就能當面進行會晤。

蘇納克在推特上寫道：“今天晚上，我很榮幸能與烏克蘭總統澤連斯基通話。他和烏克蘭人民都可以指望英國的持續聲援和支持。我們將永遠與烏克蘭站在一起。”

蘇納克隨後還與美國總統拜登進行了通話。據悉，他們回顧了英美兩國在支持烏克蘭人民和確保普京在這場戰爭中失敗方面所發揮的主導作用。

澤連斯基則在周二晚的例行視頻講話中談到：“就在錄製這份講話之前，我與英國新任首相里希·蘇納克進行了通話。我相信，我們兩國之間的夥伴關係以及英國在捍衛民主和自由方面已經具有的傳統領導地位將得到進一步加強。”

澤連斯基指出：“烏克蘭和英國迄今為止取得了最好的關係，但仍有潛力增加我們的合作，為我們的社會帶來更多好處。我邀請首相訪問烏克蘭。”

值得一提的是，以色列總統赫爾佐格（Isaac Herzog）周二在訪問華盛頓時表示，他將與美國分享情報，以證明伊朗向俄羅斯提供的無人機正在烏克蘭被俄方使用，並對無辜平民造成傷害。

赫爾佐格還通過聲明表示：“伊朗再次證明其不可信，在每一個有殺戮、痛苦和仇恨的地區，伊朗都在那裡”。他續指：“伊朗的武器在全球不穩定中起着核心作用，國際社會現在和將來都必須吸取其教訓”。

赫爾佐格強調：“世界必須用同樣的語言與伊朗對話——一種強硬、團結和毫不妥協的語言。”