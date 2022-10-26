蘇納克與拜登通話：共同努力支持烏克蘭，應對中國挑戰

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英國新任首相蘇納克（Rishi Sunak）10月25日晚與美國總統拜登（Joe Biden）進行了通話。蘇納克表示：“美國和英國是最親密的盟友。我期待着與拜登總統一起工作，以加強世界各地的穩定，並繼續發揮我們在支持烏克蘭人民方面的領導作用”。在與拜登通話前，蘇納克向烏克蘭總統澤連斯基致電，強調對烏方的堅定支持。

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就這位當天上任的英國首相與美國總統進行的首次電話會談。英國首相府通過聲明介紹稱，“拜登總統對首相的任命表示祝賀，雙方領導人期待着密切合作。拜登總統說，英國仍然是美國最親密的盟友，而首相也同意這一關係的巨大力量”。

英方指出：“兩位領導人討論了英美合作的程度，包括雙邊合作和在諸如印太地區的合作，在這些地區，澳英美三邊安全夥伴關係(AUKUS)是我們加強穩定和抵制中國惡性影響的努力的一部分。他們回顧了我們各國在支持烏克蘭人民和確保普京在這場戰爭中失敗方面所發揮的主導作用。”

英方續指：“首相和拜登總統還同意需要通過《貝爾法斯特協議》（又稱《耶穌受難節協定》）來確保北愛爾蘭人民的安全和繁榮。兩位領導人期待着在即將於印度尼西亞舉行的二十國集團（G20）峰會上親自會面。”

白宮方面發表的聲明指出：“兩位領導人重申了我們國家之間的特殊關係，強調他們希望在對全球安全和繁榮至關重要的問題上進一步加強合作。兩位領導人一致認為，共同努力支持烏克蘭並追究俄羅斯的侵略責任，應對中國帶來的挑戰，以及確保可持續和可負擔的能源資源，具有重要意義。”

美方提及，拜登和蘇納克還討論了他們對保護《貝爾法斯特協議》的成果的共同承諾，“以及（英方）保持與歐盟就‘北愛爾蘭議定書’達成談判協議的勢頭的必要性。”