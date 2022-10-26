赫爾松大戰在即 法新社途中報道

赫爾松

赫爾松大戰在即：烏克蘭總統顧問稱，烏克蘭士兵正在為"最艱難的戰鬥"做準備，他還說："誰都不準備撤退"。

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法新社今天10月26日發自前往赫爾松路上的報道說，烏克蘭人正在從兩個方向朝赫爾松市推進。其中一條較長的路線從工業城市克里維伊里格（Kryvyï Rig）出發，途經眾多村莊，其中大部分仍在俄羅斯控制之下。較短的一條路線是通過“M14”高速公路直接到達赫爾松。

從烏克蘭控制的米科拉耶夫鎮（Mykolaïv）到俄佔區的赫爾松市的40公里長的線路構成了基輔部隊攻勢的骨幹，烏軍此戰是要能夠重新進入亞速海，並切斷俄羅斯進入克里米亞半島的路徑。

這場戰爭由烏克蘭精英部隊主導，並由一支志願者組成的雜牌軍提供支援。志願者們往返在這條雙車道公路上，幾乎沒有可以讓他們免受俄羅斯無人機和戰機攻擊的防護。一路上許多人在詛咒或抱怨。

法新社這個報道說，在通往烏克蘭南部赫爾松的路上，兩位老朋友回憶起他們在俄羅斯入侵前當卡車司機的時光。他們現在位於一場重大戰役的前線。

這場戰爭的下一階段，是對俄羅斯佔領的赫爾松市的爭奪戰，這場戰爭很可能取決於像這兩位朋友這樣的士兵的戰鬥精神，也取決於他們的指揮官（一位前辦公室主管）的戰鬥精神。

然而，這兩位前卡車司機都表示，他們“不反對回家”。因為“這裡的條件不太好”。51歲綽號"大叔"的士兵說："我們在炮火中走這條路，然後又在炮火中回到這裡。

他們周圍是枯萎的向日葵田，沒有地方可以躲避隨時會落下的俄羅斯炸彈和導彈。烏克蘭人剛剛發射了火炮，並準備迎接幾乎不可避免的俄羅斯炮火的回應。

法新社說，指揮官米哈伊洛少校是一個瘦小的、看起來很有學問的人，他過去在辦公室工作，在俄羅斯入侵之前沒有戰鬥經驗。當談到他的部隊從尚未逃離的少數烏克蘭平民那裡得到的大規模支持時，他的眼睛變得濕潤起來。這位41歲的少校羞澀地笑着說：“他們給我們提供水果、蔬菜... 我們又不需要這些"，不過"很高興知道我們的鄰居、我們的朋友、他們的孩子，都在支持我們"。

但當他開始例數烏克蘭仍需要的武器以最終逼退俄羅斯人時，他的臉就變嚴肅起來。"他說：“用自動步槍打坦克是非常困難的”。

米哈伊洛少校計算着他的部隊在不暴露於報復性火力的情況下作戰所需的武器。而武器不配位的挫敗感從戰爭初期就一直存在。

法新社說，華盛頓今年5月底，開始供應遠程導彈的決定，改變了力量平衡，使烏克蘭人得以在東北部發動反攻。但俄國人將他們剩餘的大部分部隊用於死守赫爾松。