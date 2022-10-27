烏東巴赫穆特鏖戰:瓦格納軍團的“一次性”士兵

烏克蘭/俄羅斯

在烏克蘭東部城鎮巴赫穆特（Bakhmout），俄烏雙方繼續激戰。相反於俄軍在其他地方的後退，巴赫穆特的俄軍令人奇怪地推進。在那裡，瓦格納軍團從俄羅斯監獄招募的數千囚犯被用作“一次性”士兵。

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據一名烏克蘭士兵向法新社表示，在巴赫穆特打仗的是普京的朋友瓦格納軍團老闆葉夫根尼·普里戈津（Evguéni Prigojine）的部隊。該士兵說：“這是普里戈津的私人戰爭”。

一名從巴赫穆特前線下來的烏克蘭士兵向法新社描述說，“那裡是恐怖的”。“地面漆黑的顏色像是瀝青”，“到處都是屍體”。

據法新社10月26日發自巴赫穆特鎮的報道說，瓦格納軍團的老闆普里戈津素與普京關係密切。這位個人政治野心日益膨脹的俄羅斯寡頭，似乎已準備好為贏得這一軍事獎盃不惜一切代價。

烏克蘭指控他10月初以來，從俄羅斯監獄中招募了數千名囚犯充當士兵，以工資和大赦的承諾，將這些人送上烏克蘭戰場。

據法新社在巴赫穆特收集到的幾份烏克蘭士兵的證詞，這些俄羅斯“前囚犯”在前線被當作“一次性” 士兵使用。他們通常在晚上被送到前線充當"人體誘餌"，引誘烏克蘭暴露火力地點。而他們中的大多數人都倒在了烏克蘭的槍炮下，被俘和受傷的情況十分罕見。