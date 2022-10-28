朝鮮再發彈道導彈 低於薩德攔截範圍

朝鮮導彈

韓國軍方說，平壤周五發射了兩枚短程彈道導彈，這是一次新的武力展示，讓首爾和華盛頓擔心金正恩的另一次核試驗即將到來。

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韓國軍方說，"在11:59至12:18之間"，"探測到朝鮮從東海岸的通川郡一帶向韓半島東部海域發射的兩枚彈道導彈"，射程大約為230公里，射高為24千米左右，飛行速度約為5馬赫。

韓聯社說，射高24千米的高度低於“薩德”反導系統的最低攔截高度（50千米），但在愛國者PAC-3型導彈的攔截範圍內。

有專家認為，“攔截以5倍音速低空飛行的導彈並非易事”。韓國國防安全論壇秘書長申鍾宇（音）認為，朝鮮此舉意在最大限度地躲避韓美的探測或攔截系統。

法新社說，首爾參謀長聯席會議在一份聲明中說："我們的軍隊已經加強了控制和監視，並在與美國的密切協調下保持充分的準備狀態。

平壤這次射擊彈道導彈之前，美韓剛剛結束為期12天的聯合軍事演習，包括兩棲（陸海）行動。美韓定於下周一開始進行防空演習，將有200架韓國和美國的戰鬥機參加。

此類軍演激怒了朝鮮。平壤認為，這些演習是入侵的綵排。因此，平壤辯稱自己發射導彈是針對美國侵略的"反措施"。

韓國國家統一研究所的Hong Min（音譯洪敏）說，周五28日發射導彈是平壤為報復華盛頓和首爾的聯合演習而作出的努力。

他向法新社說，"朝鮮知道，它無法與美韓的綜合空中能力競爭，因此，它意圖表明自己有能力用導彈打擊美韓的指揮中心"。

首爾和華盛頓一再警告說，平壤最近幾周發射了一系列彈道導彈之後，可能即將進行另一次核試驗，這是2017年以來的第一次。

本周三，美國、日本和韓國三國的副外長在東京開會，承諾加強在該地區的威懾力。韓國副外長趙賢東在會議上說，"我們同意進一步加強合作......以便讓朝鮮立即結束其非法活動，並恢復無核化談判，

他告訴記者：三國一致認為，如果朝鮮進行第七次核試驗，將採取前所未有強烈的應對措施。