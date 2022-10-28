澤連斯基：烏克蘭將"剪掉俄羅斯的翅膀"

烏克蘭/俄羅斯

烏克蘭總統在無人機殘骸旁邊向國人發布講話2022年10月28日

俄羅斯對烏克蘭民用能源基礎設施繼續轟炸，烏克蘭總統澤連斯基表示“轟炸不會擊垮我們”。他說，自入侵開始以來，俄羅斯已進行了8000多次空襲。烏克蘭將"剪掉俄羅斯的翅膀"。

廣告 繼續瀏覽後續

烏克蘭總統澤連斯基周四表示，俄羅斯對發電廠的攻擊無法打擊烏克蘭人的士氣。昨天澤連斯基在室外一架無人機的殘骸附近發表了日常講話。他說，烏克蘭軍隊在過去兩天里，擊落了23架無人機。

澤連斯基解釋說，“聽到敵人的國歌在我們國家響起，要比聽到他們的火箭炮聲更令人恐懼”。他還說："我們不懼怕黑夜”。"轟炸不會擊垮我們”。他說，自入侵開始以來，俄羅斯已經進行了8000多次空襲，發射了4千500枚導彈。他補充說，在過去兩天里發生了30起無人機襲擊事件。他還說，烏克蘭將 "剪掉俄羅斯的翅膀"。

烏克蘭外長庫勒巴（Dmytro Kouleba）在推特上說："今天我接到了伊朗外交部長侯賽因-阿米爾-阿卜杜拉希安的電話，我在電話中要求伊朗立即停止向俄羅斯運送武器。這些武器被用於殺害平民和破壞烏克蘭的重要基礎設施。

快速修複電廠

同時在烏克蘭，被俄羅斯人盯上的電廠正以極快的速度進行修復。周四10月27日，烏克蘭電力運營商帶領包括法新社記者在內的一些記者去現場參觀，他要求出於安全原因不要透露火力發電廠的位置名稱。

兩個多星期以來，俄羅斯加大了對烏克蘭能源基礎設施的打擊力度，導致至少三分之一的產能被破壞，而此時正值烏克蘭的冬季。

因此，為了防止整個配電網絡出現擁堵，許多地區，特別是首都基輔，已經連續數天每天數小時停電。而在每個受影響的基礎設施上，也正在進行維修。

在周四訪問的由烏克蘭私營電力供應商DTEK運營的發電廠，俄羅斯轟炸主要影響到戶外設施，包括變壓器和向外界配電的線路。

該廠的員工帕夫洛告訴法新社：這座"工廠曾兩次被導彈襲擊，第三次被伊朗製造的自殺式無人機襲擊。他說，這是我們第一次面臨這樣大的損失。

他說："翻修工作已經進行了兩個多星期。我們不知道這將需要多長時間。"這取決於必須找到、交付和安裝所需設備（......），這是一個很長的過程。

這位員工繼續說，"在這個過程中，有一些困難，因為被損壞的設備是獨一無二的，很難找到相同的零件，而且生產新的零件需要很長時間"。

還有就是，當空襲警報器開始響起，大家被迫停工，負責維修的工作人員都下到工廠地下室的一個大型防空洞躲避。

等待解除警報的時間持續近一個半小時。為了打發時間，人們打牌、玩多米諾骨牌、看手機看新聞，或者睡覺。

帕夫洛解釋說：“我們只用最少數量，必要的工作人員來運作”。"我們試圖將潛在的傷亡降到最低"。他回顧說，自10月10日以來，俄羅斯對烏克蘭能源基礎設施的打擊已造成運營商DTEK的一名工作人員死亡，11人受傷。