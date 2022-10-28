車臣領導人承認其軍隊正在烏克蘭遭受傷亡

烏克蘭/俄羅斯

親普京的車臣領導人卡德羅夫周四承認其軍隊正在烏克蘭遭受傷亡和損失。

廣告 繼續瀏覽後續

俄羅斯車臣共和國領導人拉姆贊-卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）周四10月28日在電報群（Telegram）賬戶發布的一段視頻中表示，他的部隊在赫爾松地區遭到烏克蘭炮火襲擊，23名戰士被打死。

法新社說，作為赫爾松附近戰鬥強度的一個標誌，俄羅斯車臣共和國領導人拉姆贊-卡德羅夫宣布，他的23名士兵在烏克蘭的一次轟炸中死亡，還有58人受傷。

之前，卡德羅夫的車臣士兵在TikTok上發布視頻，展示了他們的營地位置，被確定為赫爾松地區的一所學校。

拉姆贊-卡德羅夫被視為反對基輔的強硬派，他呼籲對烏克蘭進行核打擊，並聲稱他的部隊在與"撒旦"進行“聖戰”。他還一再批評俄羅斯指揮部的行動。卡德羅夫和他的民兵組織被指控在車臣犯有許多侵權行為。

烏克蘭軍隊正在向赫爾松方向進攻，試圖奪回烏南這塊被俄羅斯宣布吞併的地區，並收復進入亞速海的通道，封住俄軍進入克里米亞的道路。俄軍正在清空赫爾松，將當地平民轉移到第聶伯河另一邊，或轉移到俄羅斯。

赫爾松俄佔區的俄羅斯官員弗拉基米爾-薩爾多周三說，在不到一周的時間裡，赫爾松至少有7萬名居民離開了他們的家園。

與赫爾松接壤的克里米亞半島親俄領導人謝爾蓋-阿克謝諾夫周四晚上說："組織人們從第聶伯河左岸前往俄羅斯安全地區的工作已經完成。他說，"我很高興，每個人都能夠迅速和安全地離開被烏克蘭武裝部隊炮擊的地區"。克里米亞在2014年被莫斯科吞併。

烏克蘭政府指控俄羅斯強迫“遞解”赫爾松民眾離開，試圖改變當地人口構成，與8年前在克里米亞做同樣的事情。

此外，俄羅斯還被懷疑準備對烏克蘭使用臟彈。因為莫斯科在烏克蘭軍隊的反攻之下，突然指控基輔製造並打算使用放射性“臟彈”。據北約秘書長斯托爾滕貝格表示，俄羅斯先指控別人做什麼，那就是他們自己要做的。斯托爾滕貝格補充說，俄羅斯使用這樣的策略，我們在敘利亞看到過，在烏戰初期也看到過。

其他前線

在前線的其他地方，烏克蘭當局報告說，俄羅斯的炮擊破壞了南部城市米科拉耶夫（Mykolayev）的兩座住宅樓和一家麵包店，導致一人受傷。

在東部的頓涅茨克州，據該州州長帕夫洛-基里連科（Pavlo Kyrylenko）說，在過去24小時內有5人被殺，9人受傷，包括在巴赫穆特，這是俄羅斯軍隊自夏天以來一直試圖佔領的另一個前線熱點地區。

俄羅斯在克里米亞的領導人謝爾蓋-阿克謝諾夫（Sergei Aksionov）與俄總統府的副部長謝爾蓋-基里延科（Sergei Kirienko）周四晚間宣布，他們參觀了紮波羅熱核電站，這是自3月以來被俄羅斯佔領的歐洲最大的核電站。

普京：最危險的十年

莫斯科和基輔幾個月來一直相互指責對方對該工廠進行危險的轟炸，莫斯科在10月初聲稱吞併了該工廠。在之前的9月，俄羅斯宣布吞併了被其佔領的烏克蘭四個地區。

最後，弗拉基米爾-普京周四表示，世界正在進入自第二次世界大戰結束以來"最危險"的十年，法新社指出，普京將他對烏克蘭發起的侵略戰爭說成是全球反西方霸權鬥爭的一部分。