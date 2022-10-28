馬斯克正式入主推特 重金解僱3名高管

推特/馬斯克

艾隆-馬斯克（Elon Musk）正式成為推特的老闆。在經歷過山車式的曲折之後，這名億萬富翁在法院規定的最後期限之前24小時，正式以440億美元完成了對推特的收購。

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埃隆-馬斯克以440億美元收購推特這個蘭鳥社交網絡後，在周四晚（10月27日）發推文說："這隻鳥自由了”。

法新社說，馬斯克收購推特“為這個處於美國和許多國家政治和媒體生活核心的平台開啟了不確定的新篇章”。

據CNBC和《華盛頓郵報》不具名的消息來源稱，在經歷了幾個月的過山車式的傳奇，馬斯克入主推特之後，立即解僱了推特首席執行官帕拉格-阿格拉瓦（Parag Agrawal）和另外兩名高管，即首席財務官內德-西格爾（Ned Segal）及法律總顧問維賈亞-加德（Vijaya Gadde）。

據《華爾街日報》說，根據推特提交給美國證券交易委員會(SEC)的文件顯示，馬斯克有義務向上述三人提供超過2億美元的賠償。

根據這份文件中的“黃金降落傘補償”條款，如果被解僱，這三人將獲得總價值1.275億美元的股票作為遣散費，其中首席執行官阿格拉瓦獲得的額度最高，為5,900萬美元。

此外，這三名推特前高管還可享受一年的工資和健康福利。2021年，阿格拉瓦的基本工資為62.3萬美元，西格爾和加德的基本工資均為60萬美元。

總體而言，加德離開推特時獲得的償付最多：近7,500萬美元。阿格拉瓦和西格爾緊隨其後，分別約為6,600萬美元和6,700萬美元。

據一些媒體報道，在推特的7500名員工中，未來可能有3/4將被裁掉。

馬斯克說，他希望允許在社交網絡上表達所有意見，但不想把推特變成一個“放任一切”的"地獄式"的平台。

法新社說，埃隆-馬斯克如果不能在周五10月28日之前完成對推特網絡的收購，到11月就會有官司。

自4月底馬斯克宣布440億美元的收購報價以來，這筆交易一直在拖延，最初推特只是勉強接受了這一收購。

可是到了7月初，這位電動汽車特斯拉的製造商和航天公司SpaceX的老闆又試圖單方面退出交易，他指責推特在虛假賬號等方面對他撒謊，於是推特公司的董事會將此事告上法庭。

在本月早些時候，在推特看起來將贏的審判開庭前幾天，埃隆-馬斯克終於提出願意按最初商定的價格完成交易。