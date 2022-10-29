北約秘書長：相信中期選舉後，美國國會將繼續大力支持烏克蘭

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北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）本周在接受“政客”新聞網專訪時呼籲，美國應繼續保持對烏克蘭的支持力度。隨着11月8日美國中期選舉的臨近，共和和民主兩黨內部近來都出現了或支持與俄羅斯談判，或表示不能“無限制”對烏提供援助的聲音。儘管這些觀點並未成為主流並很快在各自黨內遭到批評，斯托爾滕貝格還是警告說，如若俄羅斯獲勝其將帶來廣泛的負面影響。

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斯托爾滕貝格在採訪中說：“美國以及加拿大在歐洲的存在，對於這種跨大西洋紐帶的實力和可信度至關重要”。隨着美國國會中期選舉的臨近，共和及民主兩黨內部都出現了對拜登政府現行的對烏克蘭大力援助，及在俄烏戰爭中所採取的所謂終局目標不明的質疑聲音，斯托爾滕貝格則警告說，如果沒有北約盟國們的支持，烏方不可能在戰場上獲取近來的戰果。

斯托爾滕貝格表示，一個勝利的俄羅斯“將對我們所有歐洲和北美的（國家），以及整個北約來說都是壞事，因為這將向威權領導人，不僅是普京，還有中國發出一個信息，即通過使用殘酷的軍事力量，他們可以實現自己的目標”。

不過，斯托爾滕貝格並不認為美國將很快減少對歐洲或對烏克蘭的支持。事實上，包括美國會參議院共和黨領袖麥康奈爾和前副總統彭斯在內的建制派領導人，近來公開表達了對拜登政府支持烏克蘭政策的贊同。彭斯更是多次強調，“在保守派運動中不應有普京辯護者的一席之地”。

斯托爾滕貝格說：“我有信心，在中期選舉之後，美國國會參眾兩院中繼續大力支持烏克蘭的人會佔明顯多數”。他指出，相信美國將繼續援助烏克蘭，“部分原因是如果普京在烏克蘭獲勝，這對烏克蘭人來說將是一場災難。”

北約成員國們早在2014年一致認為，到2024年要達到或維持至少佔GDP2％的國防開支目標。對此，斯托爾滕貝格表示：“我預計北約盟國們將在明年維爾紐斯的峰會上作出明確承諾，在國防方面進行更多投資”。他並指出，現在談北約成員國們屆時將同意什麼確切的語言還有點過早。

報導提及，北約內部對中國採取了不同的態度，一些盟國採取了比華盛頓更柔和的路線。斯托爾滕貝格承認這些分歧。但他認為，該聯盟在應對北京方面取得了進展，並強調北約今年夏天早些時候決定在其“戰略概念文件”中明確將中國列為挑戰。

斯托爾滕貝格說：“北約盟國們必須站在一起，應對中國崛起的後果——這一點我們同意，而這正是我們正在做的”。針對有聲音認為北約的歐洲盟國因在本地區承擔更多防務負擔，以便美國可以更多地關注印太地區的看法，斯托爾滕貝格則不贊成這樣的分工模式。

斯托爾滕貝格指出，將北美與歐洲脫鉤“不是一個好的模式，因為這將降低北美和歐洲之間紐帶的實力和可信度”。不過，他確實要求北約的歐洲盟國應繼續增加其國防開支。瑞典和芬蘭的入盟申請一旦得到通過，北約將擁有32個成員國。

就北約的防務支出分擔問題，斯托爾滕貝格說：“我堅信，歐洲盟國們應該做得更多”，並指他一直在大力推動這個議題。斯托爾滕貝格補充說：“好消息是，所有的盟國，包括歐洲盟國們都增加了（國防支出），現在正在加大投資。”

與此同時，單從預算支出來看，歐洲尚未具備防衛自主的能力。斯托爾滕貝格談道：“現實是，北約80%的國防開支來自非歐盟盟國”。他還指出，北約成員國們跨越海洋、多大陸的布局也“清楚地表明，你需要一個跨大西洋的紐帶，你需要非歐盟的盟國們來保護歐洲”。

斯托爾滕貝格強調：“但最重要的是，這是與政治相關的，我不相信只靠歐洲可以做到，我不相信只靠北美可以做到。”