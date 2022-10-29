岸田文雄有意借11月國際會議與習近平會面

岸田文雄/習近平

日本首相岸田文雄在10月28日的新聞發布會上。

日本首相岸田文雄表示有意在11月的印尼G20峰會期間與中國國家主席習近平舉行面對面會談，討論安全和經濟等問題。

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共同社消息，日本首相岸田文雄10月28日在官邸舉行記者會，表示有意與中共總書記、國家主席習近平舉行首腦會談。他考慮的是借11月在亞洲召開國際會議的機會，並強調稱，希望就包括國家安全和經濟領域懸而未決的問題，進行“切實反覆對話”。

該報道說，在日中邦交正常化50周年的重要節點，能否完善日中首腦會談的環境成為焦點。

因為新冠疫情在全球蔓延，日中首腦已有近3年未舉行面對面的正式會談。岸田作為日本自民黨總裁，給10月確定進入中共總書記第三個任期的習近平發了賀電。

習近平有可能出席11月中旬在印度尼西亞召開的二十國集團（G20）首腦會議，屆時他是否會與岸田文雄舉行首次面對面首腦會談受到關注。

共同社說，對於日中關係，考慮到中方多次進入尖閣諸島（中國稱釣魚島）周邊日本領海，以及在台灣周邊舉行軍事演習等，岸田明確表示，“我們將主張應該主張的，要求（中方）採取負責任的行動”。

同時，岸田強調：“希望就共通的課題展開合作，通過雙方努力，構建具有建設性的、穩定的日中關係”。他還談及文化和體育等多層面交流的重要性。