巴西大選第二輪投票前 唇槍舌劍的辯論結束選戰

巴西總統決選

盧拉和博爾索納羅在決選前的最後一場電視辯論2022年10月28日。

巴西10月30日將舉行總統大選第二輪投票。進入決賽的二人是極右翼現總統博爾索納羅和坐擁底層票倉的前左派總統羅拉。昨晚他們以“唇槍舌劍”的電視辯論結束了選戰。

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77歲的盧拉和67歲的博爾索納羅昨晚28日在該國收視率最高的Globo電視台辯論，互相詆毀了兩個小時，期間充斥着"撒謊大王"、"竊賊強盜"、"神經失常"......等詞彙。

有評論說，這妨礙了兩名候選人向選民們展示他們如果當選將在未來四年實施哪些具體的計畫。而候選人的執政綱領應該是辯論的中心議題，也應該關乎明天周日的投票。

據民調機構Datafolha周四公布的最後民調，盧拉的領先優勢略有增加，從4個百分點增到6個百分點（53%-47%）。有53%的人表達了投票意向。

法新社說，盧拉在2003年至2010年期間領導巴西這個拉丁美洲最大的經濟體，之後因腐敗而入獄18個月。他將在聖保羅舉行"勝利遊行"，尋求重返權力。他在給選民的信中寫道：“巴西需要一個再次關心我們人民的政府，特別是那些最需要幫助的人”。他表示，“巴西需要和平、民主和對話”，他在信中抨擊了這個國家的"仇恨、謊言和不容忍"。他說，博爾索納羅就體現了這些。

博爾索納羅在競選衝刺階段，對巴西經濟的緩慢恢復表示了慶幸，該國最近通貨膨脹率下降，失業率降低，9月份為8.7%。他在自己的推特賬戶上表示，與這些相伴的是"一場大流行病和一場影響整個世界經濟的戰爭（......）。他說，“還有很多事情要做”。

周日10月30日，巴西大約1.56億選民應該在該國26個州和聯邦區投票。然而，之前在10月2日的第一輪投票中，約有3200萬（21%）的人沒有參加投票。而這些棄權者是第二輪決選的關鍵之一，因為在第一輪投票中，兩個決賽選手之間只有600萬票的差距。

在巴西，投票是強制性的，但區區3.5雷亞爾（約0.50歐元）的罰款，對許多人來說，沒有什麼“威懾力”。