英國派飛行員為中國同行授課並讓中國學生進入英軍校學習

英國/中國/空軍戰機

天空新聞10月28日透露，英國國防部曾派遣皇家空軍飛行員為中國同行授課，並允許中國學生進入英國軍事學院學習。英國工黨抨擊保守黨走出與中國的"黃金時代"過於緩慢，並一再對安全威脅表現淡然。

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天空新聞（Sky News）的報道說，多達四名英國前線飛行員參加了 2016 年在北京舉辦的“航空英語課程”。據一位消息人士稱，所謂的“航空英語課程”用詞不當，“談論的不僅僅是英語”。

至少三名中國公民在英國皇家空軍位於林肯郡（Lincolnshire）的克蘭威爾（Cranwell）學院接受了基礎軍官培訓。

而“最後一名到英國學習的中國軍官被認為是在2019年進入克蘭威爾軍事學院”。天空新聞說，那時，英國及其最親密的盟友、時任總統唐納德-特朗普領導下的美國，已經對來自中國的安全威脅越來越關注了”。

一位前英國高級軍官還告訴天空新聞，他過去知道有一些中國人在斯溫頓（Swindon）施里文納姆聯合軍種指揮和參謀學院（Staff College at Shrivenham）學習，該學院為來自陸軍、海軍和空軍的高級軍事人員提供服務。

這名"消息人士說：當時的有一個"笑話是，他們（中國人）在那時一直總是在複印機上”。

英國國防部(MoD)一位發言人說，從未向中國人民解放軍空軍（PLAAF）提供過“快速噴氣式飛行訓練，或任何其他敏感的訓練”。

本月早些時候，英國政府透露，大約30名前英國軍方飛行員目前正在中國教授中國空軍如何擊敗西方戰機，並稱這種活動對"英國和西方的利益構成威脅"。

英國國防部發出了"威脅警報"，提醒現役和退役人員不要接受這種工作機會，官員們說，他們正在緊急計畫修改法律，使這種活動成為非法。

但這些警告促使一些熟悉英中政府間關係的消息人士指出，之前，倫敦當局自己就曾向北京提供過國防培訓。現在國防部不提更廣泛的背景，突然攻擊飛行員的私人行為的舉措，有點奇怪，特別是，這些前飛行員多年來，甚至在今年9月之前，都一直向官員申報他們的工作，並未引起如此強烈的反對。

一位消息人士批評說，"所以，一方面，國防部很高興在政治議程適合的時候，自己提供國際國防培訓機會，現在又批評個人的類似行為"。

這名消息人士向天空新聞辯稱："我並不是為[前飛行員]的這種選擇提供理由，但你可以看到，這些說法與英國國防部要求其人員做的事情不完全自洽"。

“我肯定談論的不僅僅是英語”

天空新聞說，十年前，英國政府對中國的政策非常不同。當時的首相戴維-卡梅倫尋求加強與中國的關係，並在2015年說，英中雙邊關係處於"黃金時代"。

然而，即便在那個英國部長們優先考慮經濟增長的時期，國防官員們充分意識到中國的安全風險，並在內部對安全與"繁榮議程"之間的平衡表達了擔憂和關切。

儘管如此，據另一個消息來源稱，中國和英國之間仍然一直有一些軍事互動，包括航空英語課程。該消息來源說，這個課程包括"幫助中國人民解放軍空軍學習如何進行海外軍事部署"。

這位消息人士說，在2016年9月5日至26日期間，大約兩到四名現役英國皇家空軍飛行員被派往北京教授課程。"非常特殊是，必須派當時的一線軍事飛行員，所以我確信課程談論的不僅僅是英語"。“為什麼派軍事飛行員而不是教師？所以“航空英語課程”是"一個錯誤的名稱。

英國軍方與中國的另一項承諾是允許一些中國國民在林肯郡的克蘭威爾皇家空軍進行基本的初始軍官培訓。

兩名中國公民（G-黃中尉和S-湯上尉）在2015年參加了該課程，那時英國政府對中國抱持更正面的看法。

據一位國防消息人士說，這兩名中國人都應回到中國接受工程師培訓，而沒有接受任何英國皇家空軍飛行員培訓或工程培訓。

第三名中國公民在最近的2019年接受了培訓課程--那一年，英中關係因對間諜活動、移動電話技術、香港以及中國新疆的維吾爾族穆斯林和其他少數民族的待遇的擔憂而處於下降趨勢。

英國國防部消息人士說，這種基本訓練是在所有三個部門進行的，包括陸軍和海軍，參與者來自一些不同的國家，包括友好國家和英國正在尋求建立關係的國家。

該消息還說，這種低層次、非專業的訓練可以成為建立理解、打破文化障礙和改善軍方之間關係的有效途徑。

天空新聞說，英國國防部拒絕回答有關“航空英語課程”或有關中國公民在施里文納姆聯合軍種指揮和參謀學院學習的問題。

此外，鑒於對中國越來越多的關注，人們還想知道為什麼英國直到本月才對前英國快速噴氣機和直升機飛行員培訓中國軍隊的合同提出警告。

一家僱傭了一些相關人員的南非公司表示，自2003年該公司成立以來，其員工一直與英國國防部保持"定期"聯繫。

南非試飛學院（TFASA）的一位發言人說，英國"國防部沒有就該公司或其僱員提供的培訓的任何方面提出任何問題"。

英國在野黨工黨的影子防長約翰-希利抨擊保守黨政府有"嚴重的問題"需要回答。他在一份聲明中說："任何政府的首要職責是保護我們國家的安全。他還說，"保守黨走出與中國的"黃金時代"過於遲緩，並對安全威脅一再表現的很淡然。這可能將英國的軍事行動、技術和訓練的細節泄露給一個外國勢力，對我們的國家安全構成重大威脅。