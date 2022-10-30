巴西總統大選第二輪投票 兩名候選人都有信心

巴西/總統大選

巴西今天10月30日舉行總統大選第二輪投票。進入決選的二人是現任極右翼總統博爾索納羅和前左派總統盧拉。這兩位候選人都在投票後表示了信心。

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左翼偶像盧拉周日早上在聖保羅附近投了票，然後他表示"對民主的勝利有信心（......）"。並稱，希望在一場極度兩極分化的競選之後，他與極右翼現總統博爾索納羅對決的這場投票，能夠修復"巴西人之間的和平"。

極右翼現總統博爾索納羅身穿巴西國旗色T恤衫，於周日早晨8點，在里約熱內盧的一個投票站剛開門就投了票，然後說，“如上帝保佑，我們今晚會贏”。他笑着補充說："或者更好：是“巴西今晚將取得勝利”。

法新社說，這兩位完全對立的候選人是在非常粗暴和極端兩極化的氣氛中進行的競選。他們滔滔不絕辱罵對方，同時社交網絡上充斥着大量虛假信息。

法新社採訪選民

在里約的旅遊區科帕卡巴納（Copacabana）, 52歲的失業者馬爾西奧-布里托（Marcio Britto）投票後告訴法新社，他希望這次選舉能"稍微改善巴西人民的狀況"，特別是在"健康、教育和安全方面"。

在聖保羅，35歲的心理學家馬塞洛·西爾維拉·庫里（Marcelo Silveira Curi）正準備把選票投給盧拉。他說，"盧拉不是理想的候選人，但他反對（現）政府"。他稱，在博爾索納羅領導下，"經濟和社會方面有很多退步"。

在首都巴西利亞，61歲的納迪亞-法拉吉（Nadia Faraj）表示支持博爾索納羅。這位有文憑沒職業的女性說，"這是國家的決定性時刻"。"巴西正處於崩潰的邊緣"，"我們已經花了多年時間重建國家。我們需要博爾索納羅”。

法新社說，儘管民調幾個月來一直預測77歲的盧拉會第三次獲得四年總統任期，但是，67歲的博爾索納羅也不是沒有獲勝的可能。

巴西1.56億選民應該在該國26個州和聯邦區投票。棄權率是關鍵因素之一，因為在第一輪投票中，約有3200萬（21%）的選民沒有參加投票，而那次兩個候選人之間只有600萬票的差距。

在巴西，投票是強制性的，但3.5雷亞爾（約0.50歐元）的罰款，對許多人來說，沒有什麼“威懾力”。