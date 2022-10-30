歐盟敦促俄羅斯收回暫停烏克蘭港口運糧協議的決定

歐盟/俄羅斯/烏克蘭/糧食

紀實照片：一艘載有從烏克蘭敖德薩港出口的糧食的船舶2022年7月29日。

歐盟周日敦促俄羅斯收回暫停參與“從烏克蘭港口出口農產品協議”的決定。因為該決定危及全球糧食危機所需糧食出口路線，而正是俄羅斯侵烏戰爭造成了全球糧食危機。

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歐盟最高外交負責人博雷利(Josep Borrell)今天周日在一條推特上說，從烏克蘭港口出口糧食對全球的糧食供應至關重要。

博雷利強調稱，莫斯科的決定危及到“全球糧食危機所需的糧食和化肥的主要出口路線”，而這場糧食危機，正是由俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭造成的。"

俄羅斯國防部昨天周六表示，在烏克蘭對克里米亞發動無人機襲擊後，俄方已暫停參與從烏克蘭港口出口農產品的協議。

莫斯科譴責烏克蘭對其在克里米亞的海軍艦艇的襲擊，周六通知聯合國，它將暫停參與聯合國-土耳其領導的基輔-莫斯科7月在伊斯坦布爾達成的糧食協議。

烏克蘭表示，俄羅斯使用了一個借口來為預先計畫好的脫離（協議）行動辯護，美國指責莫斯科將糧食作為戰爭武器。

路透社說，小麥市場從一開始就對俄羅斯入侵烏克蘭的消息高度敏感，因為這兩個國家都是世界最大的小麥出口國之一。此外，烏克蘭也是一個主要的玉米出口國。

7月在伊斯坦布爾達成從烏克蘭港口出口糧食的協議，打通了黑海走廊，使超過900萬噸的穀物和油菜籽能夠從烏克蘭港口運出，此舉在最近幾個月穩定了市場，使價格從創紀錄的水平下降。

路透社說，莫斯科宣布暫停協議後，預計周一在芝加哥和巴黎這兩個最活躍的小麥期貨市場，恢復相對平靜的局面可能會受到挑戰。

專業諮詢公司Agritel的Arthur Portier說："公告效應在任何情況下都是看漲的，下周初很可能是看漲的，僅僅是因為我們從烏克蘭出來的糧食會越來越少。