首爾踩踏悲劇 馬克龍說“法國與韓國同在”

法國/韓國踩踏事件

法國總統馬克龍推文：“我向梨泰院災難中的首爾市民和韓國人民表示哀悼”。“法國與你們同在”。2022年10月30日

韓國首爾梨泰院踩踏事故釀嚴重傷亡令國際驚愕，法國總統埃馬克龍在第一時間向“首爾人民和所有韓國人民”寄去他的哀悼之情。

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馬克龍總統10月29日晚間用韓文在他的推特賬戶寫道：“我向梨泰院災難中的首爾市民和韓國人民表示哀悼”。“法國與你們同在”。

據法新社10月30日發自首爾的報道，韓國總統尹錫悅周日上午前往災難現場。他感嘆"一場不應該發生的悲劇和災難"，宣布全國7天哀悼。

尹錫悅承諾對這次踩踏事件進行"嚴格"調查，以確定這場災難的原因，並確保這樣的悲劇"不會再次發生"。

30歲的Jeon Ga-eul告訴法新社：當時"有很多人在爭奪位置，我被捲入了人群，我無法立即脫身。

一位身份不明的目擊者告訴韓聯社："人們像躺在墳墓里一樣互相壓在一起”。"有些人逐漸失去意識，有些人顯然已經死亡“。

事故發生在星期六晚上10點左右，地點在漢密爾頓酒店附近，該酒店位於一條主要大道上，周圍是陡峭的小巷。

韓國內政部說，目前還不知道是什麼原因引發的人群擁擠運動，造成154人死亡，包括20多名不同國籍的外國人，並補充說有130多人受傷。

內政部說大多數死者是20多歲的年輕女子。首爾當局還報告有2642人失蹤。

對受害者進行急救的醫生Lee Beom-suk（音譯李範錫）告訴YTN電視台："當我第一次試圖進行心肺復蘇時，有兩名受害者躺在人行道上。但不久之後，這個數字就爆炸了"。他說，"許多受害者的臉色都很蒼白。我無法把握他們的脈搏，也無法控制他們的呼吸，許多人的鼻子都在流血”。

一名婦女在推特上分享了一段視頻，她說悲劇發生時她正在梨泰院，視頻顯示在一條酒吧林立的街道上有數百人，其中許多人穿着牛仔、海盜服和其他服裝。

突然這一幕變成了混亂。路人被推倒，在尖叫聲和驚慌聲中相互傾倒。一位婦女用英語喊："哦，我的上帝！"。哦，我的上帝！"。

據媒體估計，約有10萬人在梨泰院參加這個萬聖節派對，這是自冠狀病毒大流行開始以來首爾第一次舉行萬聖節狂歡。一名在該地區工作了大約30年的商人告訴法新社，人群的規模是"前所未有的"。

韓國內政部長Lee Sang-min（音譯李相民）說，之前警方預計參與人數會與以前萬聖節活動相似。他說，與此同時，"相當數量"的警察被動員起來監督該市另一個地區的大型示威活動，但他無法提供部署在梨泰院的警察的"確切數量"。

國際驚愕

韓國內政部說，在遇難的20多名外國人中，有伊朗、法國、中國、烏茲別克斯坦、越南、奧地利、哈薩克斯坦、斯里蘭卡和挪威的國民。美國駐首爾大使館證實有兩名美國公民死亡。三名俄羅斯人也在死者之列。

多位國際領導人表達了他們的驚愕之情。美國總統喬-拜登說："我們與大韓民國人民一起哀悼"。

日本首相岸田文雄說他"非常震驚，深感悲痛"。

中國國家主席習近平說他"感到震驚"，並向首爾表示"深切慰問"。

法國總統埃馬紐埃爾-馬克龍向首爾人民和所有韓國人民表達了他的悲傷之情"。他自推特用韓文寫道：“法國與你同在"。

德國總理奧拉夫-肖爾茨（Olaf Scholz）在推特上說："對韓國來說，這是一個悲傷的日子。

教皇方濟各在羅馬聖彼得廣場進行天使祈禱後，要求信眾"為昨晚在首爾死亡的許多人，特別是年輕人祈禱"。