布林肯與王毅就兩國競爭與烏克蘭戰爭電話會談

中美關係

美國國務院表示，美國國務卿安東尼-布林肯和中國外長王毅在周日（10月30號）的電話中討論了兩國之間的競爭和烏克蘭戰爭。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社報道稱，中美兩個超級大國之間不乏爭端焦點，包括台灣、中國海、新疆的人權、技術競爭和貿易戰。

美國外交發言人內德-普萊斯說："國務卿討論了保持溝通渠道暢通和負責任地處理美國和中國之間關係的必要性"。

中國外交部的相關通告指出，"使中美關係重新走上穩定發展的道路，不僅符合雙方的利益，也是國際社會的普遍期望，" 王毅呼籲 "所有各方保持克制"。王毅還呼籲 "加強外交努力，防止局勢進一步升級"。報道引述王毅說，美方如果真想了解中國，就請“認真研讀二十大報告”。

普萊斯在一份聲明中說，雙方討論還集中在烏克蘭的衝突以及 "俄羅斯對全球安全和經濟穩定構成的威脅"。

法新社指出，中國在烏克蘭衝突中官方稱保持中立，但有時被西方認為與莫斯科的關係過於緩和。

布林肯推特上說，在他與中國外交部長王毅的通話中，雙方談到了為負責任地管理兩國之間的競爭、俄羅斯對烏克蘭的戰爭以及對海地的支持所做的努力。

中國通告中指出，布林肯表示，世界期待美中合作。美方願就下階段美中關係同中方保持溝通，開展合作，探討兩國關係的基礎。雙方還就烏克蘭等問題交換了看法。

實際上，中國和美國官員的會晤是在王毅與俄羅斯外長電話會談後舉行的。王毅上周四向俄羅斯外長拉夫羅夫保證 ： "中國願意深化與俄羅斯在各個層面的交流，"

中央社報道稱，美國總統拜登是否與中國國家主席習近平在11月15，16號在印尼巴厘島舉行的G20會晤受矚，中國學者分析，中美高層的最新互動讓緊張狀態出現鬆動，加上兩國國內政治議題告一段落，中美關係出現改善窗口，會晤可能性較大。報道列出的鬆動跡象包括，習近平、拜登（Joe Biden）10月26日分別向美中關係全國委員會年度頒獎晚宴致賀信；中國外交部長王毅於10月28日接受美國駐中國大使勃恩斯（Nicholas Burns）到任拜會。

拜登2021年1月執政以來，中美兩國領導人已進行5次通話。若他們在G20上會晤，這將是拜登上任以來，中美兩國領導人第一次舉行面對面會晤。