伊朗據報計畫對俄追加提供1千件武器，包括導彈和更多攻擊型無人機

伊朗/俄羅斯/烏克蘭

據美國有限電視新聞網（CNN）11月1日報導，一個密切監測伊朗武器活動的西方國家官員透露，伊朗正準備向俄羅斯增運約1000件武器，包括地對地短程彈道導彈和更多的攻擊型無人機，以用於俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭。

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報導指，這批伊朗對俄羅斯的武器運輸正受到密切監控，因為這將是德黑蘭首次向俄方提供先進的精確制導導彈，或從實質上向在戰場上的俄軍提供助力。官員們說，上一批從伊朗運往俄羅斯的武器包括大約450架無人機，俄方已經在烏克蘭使用這些無人機，並取得了致命的效果，包括對平民目標的打擊。烏克蘭官員上周說，他們已經擊落了300多架伊朗無人機。

伊朗製造的攻擊型無人機又被稱為“巡飛彈”，因為它們能夠在被確定為潛在目標的區域內盤旋一段時間，一旦發現敵方資產，就會進行打擊。這些無人機體積小，便於攜帶，容易發射，但其主要優勢是很難被發現，可從遠處發射。美國還指控，伊朗向克里米亞派遣軍事人員，協助俄羅斯無人機攻擊烏克蘭目標。

伊朗繼續向俄羅斯提供武器將進一步導致其與美歐關係的惡化。美國伊朗問題特使馬利（Robert Malley）周一表示，如果無法取得進展，拜登政府不打算在恢復“伊朗核協議”的談判上“浪費我們的時間”。德黑蘭在烏克蘭戰爭中對俄羅斯的支持，以及對其國內婦女抗議活動的全國性鎮壓，促使美國對伊朗實施進一步制裁。

馬利當天表示，美國強烈反對伊朗向俄羅斯提供無人機。馬利說：“我們知道，這些無人機被用來襲擊平民和民用基礎設施。我們知道，面對所有這些證據，伊朗一直在撒謊，否認發生了這種情況”。

烏克蘭總統澤連斯基在周一晚的例行視頻講話中提及：“我們將繼續加強我們的防空。但現在為止，每擊中10次目標，（俄羅斯）恐怖分子至少要多花4倍的導彈。俄羅斯在無人機方面的結果更糟糕，包括由其伊朗幫兇提供的無人機。”

《華盛頓郵報》率先報道了伊朗向俄羅斯運送導彈和更多無人機的計畫。美國國務卿布林肯上周表示，美方正在“研究我們能做的一切，而不僅僅是制裁”，以便破壞伊朗的武器裝備流向俄羅斯。他說，美國正在“試圖打破這些網絡”。美國官員還透露稱，他們知道關於向俄羅斯提供更多尚未交付的伊朗武器裝備的討論。