土耳其總統將與俄烏總統商討恢復穀物出口協議

穀物協議

土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）表示，總統埃爾多安數日內將與俄羅斯和烏克蘭總統談話，以恢復穀物出口協議。

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據法新社報導，土耳其外交部長告訴記者：“我們總統幾天內將會與普京和澤倫斯基談話。我們相信會克服這件事（指穀物出口協議），讓每個人受益。”

俄羅斯和烏克蘭今年7月在土耳其和聯合國斡旋下，達成協議讓烏克蘭穀物出口。迄今已有970萬公噸烏克蘭穀物透過這項協議出口。

莫斯科指控基輔10月29日在克里米亞半島對其黑海艦隊進行“大規模”攻擊，以此為由表示將無限期中止參與黑海穀物協議。這項協議原訂11月19日更新

安卡拉已升高外交力道挽救這兩個交戰國間的此一協議。埃爾多安昨天表示，金管俄方有所遲疑，土耳其仍將致力維護協議有效。

聯合國（UN）領導的聯合協調中心11月1日表示，在俄羅斯中止參加黑海穀物出口協議後第二天，在今天中午前仍有3艘穀物船按照協議駛離烏克蘭港口。

路透社指出，昨天有12艘船隻駛離烏克蘭港口，是協議開始以來的最大單日出口，期間有2艘抵達，今天則有3艘駛離，顯示俄國退出協議後第二天仍有穀物船駛離烏克蘭港口。聯合國領導的聯合協調中心11月1日也提供了同樣信息。

另一方面，俄羅斯繼昨天朝烏克蘭首都基輔等多座城市發射一連串飛彈後，又於夜間對烏國南部港市古拉耶夫（Mykolaiv）發射4枚飛彈，導致1棟公寓大樓半毀、1名居民喪生。