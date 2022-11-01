日德周四將舉行第二次“2+2”會談：討論兩國安全和防務合作

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據日本政府介紹，日德第二次外長防長“2+2”會談將於11月3日在德國明斯特舉行。預計雙方將探討加強日德安全和防務合作，以實現“自由開放的印度-太平洋”。

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日本防衛大臣濱田靖一周二在出席記者會時介紹稱，他將與外務大臣林芳正參加此次會議。德國外交部長貝爾伯克和國防部長蘭布雷希特將代表德方參會。據日方介紹，林芳正和貝爾伯克將親自到場參加會談，而濱田靖一和蘭布雷希特預計將在線參加。

濱田靖一向媒體表示：“我們將致力於加強與德國的合作，德國一直在深化其在印太地區的參與”。日德兩國在去年4月以線上的方式舉行了首次“2+2”會談。

就此次會談內容，日本防衛省表示，“在會議上，我們將探討日德安全和防務合作，德國正在深化其在印太地區的參與，以加強合作，實現‘自由開放的印度-太平洋’。”

日方表示：“我們還將討論地區事務，包括對俄羅斯侵略烏克蘭的回應和東亞局勢，以及對朝鮮的反應，包括核和導彈問題以及被綁架日本人問題，進一步加強我們兩國之間的合作。”

今年8月，德國空軍派遣13架軍機開始了對印太地區為期數周的首次部署任務。德國海軍“拜仁”號護衛艦去年還對該地區進行了近半年的訪問。

據日本外務省介紹，在參加完日德“2+2”會談後，林芳正將出席為期兩天的七國集團外長會議，該會議將於周五同樣在明斯特舉行。