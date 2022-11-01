阿拉伯聯盟峰會

阿拉伯聯盟首腦會議今天在阿爾及爾開幕，峰會上沒有摩洛哥國王穆罕默德六世。雖然阿爾及爾已經向摩洛哥君主發出了正式邀請，君主最終將由摩洛哥外交部長納賽爾-布里塔代為出席，顯示阿拉伯聯盟內部仍然分歧。阿拉伯世界從烏克蘭和俄羅斯購買了大量的小麥。在為期兩天的峰會議程上除了糧食危機，國際局勢，還有其他幾個問題，包括非洲問題需做討論。

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據本台報道，阿拉伯聯盟峰會，糧食安全和幾個非洲問題被列入議程。

在阿爾及爾舉行的阿拉伯首腦會議將討論與利比亞和黎巴嫩的政治局勢、恢復2002年在貝魯特通過的與以色列的阿拉伯和平倡議、蘇丹的危機和也門的衝突有關的幾個問題。出席阿爾及爾會議的代表團提議討論伊朗和土耳其對阿拉伯地區國家內部事務的干涉問題。阿爾及利亞原本提出了改革阿拉伯聯盟的問題，阿爾及爾希望該組織的總秘書處輪換任命。據本台在阿爾及爾的記者費薩爾-梅塔維（Fayçal Métaoui）報道說，由於埃及的否決，這一提議有可能被忽視。

利比亞局勢已列入阿爾及爾阿拉伯首腦會議的議程。在利比亞舉行立法和總統選舉的問題將由阿拉伯領導人決定，儘管埃及方面對的黎波里政府的代表性有所保留。

蘇丹目前的局勢被認為是令人擔憂的，在該國出現要求 "文官統治 "的示威活動時，阿拉伯國家元首也將討論這一問題，支持恢復憲法秩序。

在阿爾及爾，摩洛哥外交部長納賽爾-布里塔要求與會者堅決譴責伊朗，但據外交人士稱，這一提議沒有被接受，這激起了摩洛哥的憤怒。摩洛哥代表團還抗議說，他們抵達阿爾及利亞時，沒有得到相應的禮節尊重，阿爾及爾很快否認了這一說法，稱 "指控沒有任何依據"。

據該報道，在經濟方面，阿爾及爾首腦會議將通過一項新的阿拉伯糧食安全戰略。阿爾及利亞、摩洛哥、埃及和黎巴嫩等國嚴重依賴從烏克蘭和俄羅斯進口糧食，因此阿拉伯國家希望採取新的農業戰略，在當地生產小麥。

水安全問題也將在阿爾及爾峰會上得到關注，特別是埃及提議討論復興大壩爭端以及與埃塞俄比亞分享尼羅河水的問題。

這是自2019年以來，阿拉伯聯盟首次開會。